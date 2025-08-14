В Україні змінять правила користування службовим житлом — Олена Шуляк розкрила деталі

Олена Шуляк зазначила, що мешкати у службовому житлі можна буде лише тимчасово і за призначенням, а також за пільгову орендну плату.

Фото: sluga-narodu.com

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада 16 липня прийняла у першому читанні законопроект 12377, яким скасовується Житловий кодекс.

Голова Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниця партії «Слуга Народу» Олена Шуляк підкреслила, що після остаточного ухвалення законопроекту «Про основні засади житлової політики» (№12377) в Україні зміняться правила використання службового житла. Мешкати у ньому можна буде лише тимчасово і за призначенням, а також за пільгову орендну плату. Приватизовувати таке житло буде заборонено, оскільки інакше держава і громади втратять можливість надавати його у якості службового тим, хто цього потребує, зокрема, по роботі. Про це вона написали у колонці для «Інтерфакс-Україна».

За її словами, оскільки Україна продовжує жити за Житловим Кодексом 1983 року, призначення службового житла і досі не розуміють ні громадяни, ні органи місцевого самоврядування, тому воно використовується не за прямим призначенням, а переходить у власність, перестаючи бути службовим.

«Механізм «роздержавлення» перетворив службове житло на спосіб безоплатної приватизації та нечесне заволодіння службовим житлом в Україні. З останніх випадків — роздача у власність службового житла в академії МВС, суддям, їхнім помічникам, які вже мають власну нерухомість, і не одну. Натомість ті громадяни, які по роботі мають право користуватися службовим житлом і дійсно потребують поліпшення житлових умов, такої можливості позбавлені», – пояснила Олена Шуляк.

Після ухвалення до кінця поточного року законопроекту №12377, що є вимогою Ukraine Facility, службове житло в Україні почне відігравати свою справжню роль — тимчасового житла, яке надається в оренду тим, хто за специфікою роботи повинен проживати поруч, підкреслила Олена Шуляк. Його мета — не заміщувати соціальне житло, а слугувати ефективним інструментом для забезпечення кадрами, які необхідні громадам та державі.

«Важливо, що службове житло не підлягатиме приватизації і надаватиметься лише на період виконання службових обов’язків, що має унеможливити зловживання. Перелік категорій осіб, які матимуть право на таке житло, для державного фонду визначатиме Кабмін, а для місцевих — самі громади», – зауважила нардепка.

Водночас вона повідомила, що навіть проживаючи в службовому помешканні, людина зможе одночасно брати участь у державних програмах підтримки, що передбачають придбання власного житла. Але для того, щоб усе це запрацювало, потрібно формувати державні та місцеві фонди службового та соціального житла.

Наостанок Олена Шуляк нагадала — категорією громадян, які продовжуватимуть отримувати житло від держави у власність, будуть військові та ветерани. Питання забезпечення житлом військових є пріоритетним, тому потребує окремого врегулювання. В проєкті Закону «Про основні засади житлової політики» передбачено, що відносини, що виникають у зв’язку з реалізацією військовослужбовцями та членами їхніх сімей права на житло, регулюються Законом України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей». Тобто, спеціальним законом мають бути визначені будь-які механізми розв’язання житлового питання військових, в тому числі питання набуття житла у власність.

Окрім цього, статтею 12 передбачено, що «особливості використання державного житлового фонду, призначеного для забезпечення житлом військовослужбовців та членів їх сімей, поліцейських та осіб рядового і начальницького складу, а також інших визначених законом категорій осіб можуть визначатися іншими законами України», тобто користування службовим житлом саме військовослужбовцями також винесено за рамки загального регулювання.

Також Олена Шуляк заявляла, що до законопроекту про скасування Житлового кодексу обов’язково включать безоплатне житло для військовослужбовців та УБД.

Крім того, «Судово-юридична газета» писала, що положення цього законопроекту викликали глибоке занепокоєння у судах, оскільки існує небезпека погіршення становища осіб, які проживають у службовому житлі, зокрема, суддів та працівників державних органів та установ системи правосуддя.

