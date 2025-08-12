До законопроекту про скасування Житлового кодексу обов’язково включать безоплатне житло для військовослужбовців та УБД – Олена Шуляк

За словами Шуляк, безоплатне житло і всі інші пільги для українських військовослужбовців та учасників бойових дій, будуть обовʼязково включені до законопроекту про скасування Житлового кодексу.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада 16 липня прийняла у першому читанні законопроект 12377, яким скасовується Житловий кодекс.

Разом з тим, він отримав критичні зауваження. Так, Служба безпеки України зазначила про необхідність законодавчого регулювання питань житлового забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей. Служба зовнішньої розвідки зауважила, що втрата чинності Житловим кодексом та Законом «Про приватизацію державного житлового фонду» фактично унеможливлює реалізацію гарантованого військовослужбовцям права на отримання житла від держави, а також зазначила, що прийняття законопроекту в запропонованій редакції може зумовити втрату стимулу до проходження військової служби громадянами України.

Як пояснила очільниця профільного комітету Верховної Ради Олена Шуляк, «законопроект про житлову політику задає нову філософію: житло — це не привілей, не винагорода «за вислугу», не предмет черги на десятиліття. Це сервіс, доступний інструмент для гідного життя. Головне — не квадратні метри, а людська потреба. І так, це ще один виконаний маяк у межах Ukraine Facility».

Разом з тим, 8 серпня у Комітеті з питань організації державної влади відбулося засідання Робочої групи з доопрацювання та підготовки цього законопроекту до другого читання.

Як зазначила Шуляк, до законопроекту було подано близько 3 тисяч правок, більшість з яких «поправочний спам».

«На щастя, понад тисячу поправок народні депутати днями зняли. Станом на зараз ми маємо близько 1900 поправок, з яких близько тисячі можна класифікувати як спам. Однак, наше головне завдання – відпрацювати кожну з тих, що залишились, щоб фінальна версія законопроекту відображала бачення всіх стейкхолдерів, якою має бути сучасна, а головне – ефективна житлова політика в Україні», - пояснила Олена Шуляк.

Під час першого засідання Робочої групи учасники опрацювали перші 200 правок, а окремим пунктом обговорення став захисту права на житло військовослужбовців.

Олена Шуляк підкреслила, що питання, яке стосується забезпечення їх житлом, буде врегульовано належним чином.

За її словами, безоплатне житло і всі інші пільги для українських військовослужбовців та учасників бойових дій, будуть обовʼязково опрацьовані та включені як до законопроекту 12377, так до спеціального законодавства.

«Для гарантування реалізації військовослужбовцями права на житло, яке гарантоване їм Конституцією України, ми пропонуємо, щоб забезпечення їх житлом здійснюється відповідно до спеціального законодавства, що не позбавляє їх права скористатися механізмами державної підтримки, визначеного цим Законом. Тобто жодним чином ці права не будуть порушені, а навпаки – будуть максимально захищені», - наголосила Шуляк.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», положення цього законопроекту викликали глибоке занепокоєння у судах, оскільки існує небезпека погіршення становища осіб, які проживають у службовому житлі, зокрема, суддів та працівників державних органів та установ системи правосуддя.

Автор: Наталя Мамченко

