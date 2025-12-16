Конституційні виклики воєнного часу – про що говорили на Маріупольському форумі, фото

У Києві судді Конституційного Суду, представники влади та міжнародних організацій обговорили конституційні виклики воєнного часу.

У Києві відбувся IV Маріупольський конституційний форум «Україна – Європа – Світ: конституційні діалоги у добу глобальних викликів», який став масштабним професійним майданчиком, що об’єднав суддів Конституційного Суду України, представників органів державної влади, міжнародних організацій та академічної спільноти.

Як вказали у КСУ, під час форуму суддя Конституційного Суду Віктор Городовенко наголосив, що захід відбувається в умовах триваючої, нічим не виправданої збройної агресії російської федерації проти незалежності та суверенітету нашої держави. Він підкреслив, що Маріупольський форум став сталою інтелектуальною традицією та однією з ключових фахових платформ осмислення конституційних викликів, формування візій повоєнного розвитку держави й утвердження цінностей верховенства права, людської гідності та демократичної стійкості. Суддя також акцентував, що, Маріуполь став символом українського спротиву та незламності, а тимчасово окуповані міста – Маріуполь, Мелітополь, Донецьк, Луганськ – залишаються невід’ємною частиною України.

У своїх зверненнях промовці підкреслили, що відкритий і професійний діалог між національними інституціями, міжнародними партнерами та науковою спільнотою є ключовим чинником зміцнення демократичної стійкості держави. Було наголошено, що в умовах триваючої агресії проти України роль Конституційного Суду України як гаранта верховенства права, захисту конституційних прав і свобод людини, а також забезпечення інституційної стабільності набуває особливої ваги. Водночас акцентовано на незмінній підтримці України з боку міжнародної спільноти та готовності й надалі сприяти посиленню незалежності й ефективності органу конституційної юстиції шляхом обміну досвідом, напрацювання практичних рекомендацій і впровадження кращих європейських стандартів з метою зміцнення суспільної довіри та забезпечення сталого демократичного розвитку.

У межах першої пленарної сесії «Конституційна стійкість під час війни: окуповані території, прифронтові громади та виклики державності» учасники обговорили ключові аспекти функціонування державних інституцій в умовах збройної агресії, питання захисту прав громадян на тимчасово окупованих територіях, а також механізми забезпечення правопорядку та належного врядування у прифронтових регіонах. Доповідачі звернули увагу на проблеми, що постають перед органами влади на місцях, необхідність ефективної координації державних рішень, а також потребу збереження балансу між вимогами національної безпеки та конституційними гарантіями прав і свобод людини. Окремо було наголошено на ролі Конституційного Суду України у формуванні правових стандартів, здатних зміцнити державність та забезпечити стійкість демократичних інституцій навіть у воєнний час.

Під час другої пленарної сесії «Деокупація і відбудова: конституційні рамки повоєнного устрою та відновлення», модератором якої виступила суддя Конституційного Суду України Галина Юровська, було зосереджено увагу на конституційних засадах повоєнного устрою, міжнародних гарантіях суверенітету та перспективах демократичного оновлення України. Експерти Ради Європи та українські науковці наголосили на важливості узгодження внутрішніх реформ із міжнародними стандартами та визначили ключові орієнтири конституційної модернізації. Обговорення також стосувалося співвідношення юридичного та популістського підходів до конституціоналізму, а також доцільності нової конституційної реформи в Україні перед вступом до ЄС.

У межах роботи Форуму також працювали три спеціальні секції, присвячені гендерній рівності, європейській інтеграції та майбутньому конституційного права.

Експертами було проаналізовано сучасні виклики забезпечення рівних прав у секторі безпеки та оборони, проблематику адаптації українського законодавства до acquis ЄС, конституційну узгодженість реформ, соціальні права в умовах війни та шляхи модернізації правових механізмів демократичного врядування.

Підсумкову сесію Форуму модерував керівник Секретаріату Конституційного Суду України Віктор Бесчастний, який подякував працівникам Секретаріату Суду та наголосив, що зусилля кожного та спільна злагоджена робота дозволили забезпечити проведення заходу на професійному рівні.

За результатами Форуму було представлено рекомендації та висновки, які окреслюють подальші напрями розвитку українського конституціоналізму. Серед ключових ідей – необхідність стійкості державних інституцій у воєнний час, пріоритетність прав людини у процесах відбудови, прозорість та інклюзивність реформ, а також поглиблення співпраці з міжнародними партнерами. Особливо відзначено важливість залучення нового покоління правників, здатного формувати сучасну правову культуру та підтримувати демократичну трансформацію держави.

