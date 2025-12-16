Конституционные вызовы военного времени — о чем говорили на Мариупольском форуме, фото

В Киеве судьи Конституционного Суда, представители власти и международных организаций обсудили конституционные вызовы военного времени.

В Киеве состоялся IV Мариупольский конституционный форум «Украина – Европа – Мир: конституционные диалоги в эпоху глобальных вызовов», который стал масштабной профессиональной площадкой, объединившей судей Конституционного Суда Украины, представителей органов государственной власти, международных организаций и академического сообщества.

Как сообщили в КСУ, во время форума судья Конституционного Суда Виктор Городовенко подчеркнул, что мероприятие проходит в условиях продолжающейся, ничем не оправданной вооруженной агрессии Российской Федерации против независимости и суверенитета нашего государства. Он отметил, что Мариупольский форум стал устойчивой интеллектуальной традицией и одной из ключевых профессиональных платформ для осмысления конституционных вызовов, формирования видения послевоенного развития государства и утверждения ценностей верховенства права, человеческого достоинства и демократической устойчивости. Судья также акцентировал, что Мариуполь стал символом украинского сопротивления и несокрушимости, а временно оккупированные города — Мариуполь, Мелитополь, Донецк, Луганск — остаются неотъемлемой частью Украины.

В своих выступлениях спикеры подчеркнули, что открытый и профессиональный диалог между национальными институтами, международными партнерами и научным сообществом является ключевым фактором укрепления демократической устойчивости государства. Было отмечено, что в условиях продолжающейся агрессии против Украины роль Конституционного Суда Украины как гаранта верховенства права, защиты конституционных прав и свобод человека, а также обеспечения институциональной стабильности приобретает особое значение. В то же время было подчеркнуто неизменную поддержку Украины со стороны международного сообщества и готовность и далее содействовать укреплению независимости и эффективности органа конституционной юстиции путем обмена опытом, выработки практических рекомендаций и внедрения лучших европейских стандартов с целью укрепления общественного доверия и обеспечения устойчивого демократического развития.

В рамках первой пленарной сессии «Конституционная устойчивость во время войны: оккупированные территории, прифронтовые громады и вызовы государственности» участники обсудили ключевые аспекты функционирования государственных институтов в условиях вооруженной агрессии, вопросы защиты прав граждан на временно оккупированных территориях, а также механизмы обеспечения правопорядка и надлежащего управления в прифронтовых регионах. Докладчики обратили внимание на проблемы, с которыми сталкиваются органы власти на местах, необходимость эффективной координации государственных решений, а также потребность в сохранении баланса между требованиями национальной безопасности и конституционными гарантиями прав и свобод человека. Отдельно было подчеркнуто роль Конституционного Суда Украины в формировании правовых стандартов, способных укрепить государственность и обеспечить устойчивость демократических институтов даже в военное время.

Во время второй пленарной сессии «Деоккупация и восстановление: конституционные рамки послевоенного устройства и восстановления», модератором которой выступила судья Конституционного Суда Украины Галина Юровская, внимание было сосредоточено на конституционных основах послевоенного устройства, международных гарантиях суверенитета и перспективах демократического обновления Украины. Эксперты Совета Европы и украинские ученые подчеркнули важность согласования внутренних реформ с международными стандартами и определили ключевые ориентиры конституционной модернизации. Обсуждение также касалось соотношения юридического и популистского подходов к конституционализму, а также целесообразности новой конституционной реформы в Украине перед вступлением в ЕС.

В рамках работы Форума также функционировали три специальные секции, посвященные гендерному равенству, европейской интеграции и будущему конституционного права.

Экспертами были проанализированы современные вызовы обеспечения равных прав в секторе безопасности и обороны, проблематика адаптации украинского законодательства к acquis ЕС, конституционная согласованность реформ, социальные права в условиях войны и пути модернизации правовых механизмов демократического управления.

Итоговую сессию Форума модерировал руководитель Секретариата Конституционного Суда Украины Виктор Бесчастный, который поблагодарил работников Секретариата Суда и подчеркнул, что усилия каждого и совместная слаженная работа позволили обеспечить проведение мероприятия на профессиональном уровне.

По итогам Форума были представлены рекомендации и выводы, которые очерчивают дальнейшие направления развития украинского конституционализма. Среди ключевых идей — необходимость устойчивости государственных институтов в военное время, приоритетность прав человека в процессах восстановления, прозрачность и инклюзивность реформ, а также углубление сотрудничества с международными партнерами. Особо отмечена важность привлечения нового поколения юристов, способных формировать современную правовую культуру и поддерживать демократическую трансформацию государства.

