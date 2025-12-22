Облік всіх БПЛА та штрафи за керування ними в нетверезому стані: які недоліки містить законопроєкт про безпілотники

Чи створить законопроєкт про обов’язкову реєстрацію БПЛА додаткові бар’єри для їх виробників, волонтерів і благодійних організацій.

Держава вже готується до життя після війни: у разі скасування воєнного стану безпілотні літальні апарати масово увійдуть у цивільне життя, і законодавець прагне заздалегідь уникнути правового вакууму, забезпечити суспільну безпеку та попередити вчинення правопорушень.

Для цього парламентарі не придумали нічого кращого як суттєво посилити адміністративну й кримінальну відповідальність за порушення правил польотів, що вони і запропонували в законопроекті “Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України та Повітряного кодексу України щодо посилення відповідальності за правопорушення в галузі цивільної авіації після припинення або скасування воєнного стану в Україні № 13600 від 05.08.2025”, чим порушили ч. 4 ст. 2 КУпАП та ч. 6 ст. 3 КК відповідно до яких зміни до законодавства України про адміністративні правопорушення та кримінального законодавства можуть вноситися виключно законами про внесення змін до КУпАП та інших законів України, що встановлюють адміністративну відповідальність, та/або до законодавства України про кримінальну відповідальність, та/або до кримінального процесуального законодавства України.

Метою законопроекту заявлено унормування правил польотів безпілотних повітряних суден, здійснення їх реєстрації та обліку, унормування функціонування безпілотної авіаційної системи, а також визначення відповідальності за правопорушення в галузі цивільної авіації.

Проте зміст документа вже викликав серйозні запитання у експертів.

Окрема новела цього законопроекта стосується змін до Повітряного кодексу. Ними запроваджується обов’язковий державний облік безпілотників із максимальною злітною вагою від 0,25 до 20 кг, навіть якщо вони використовуються:

для розваг;

у позашкільній освіті;

у науковій діяльності;

у спорті.

Облік таких апаратів здійснюватиметься в органах Національної поліції України.

Зазначена норма вводиться в дію через дванадцять місяців з дня набрання чинності цим Законом.

Проти таких термінів виступила Мінцифри, на думку якої запровадження зазначеної норми через дванадцять місяців з дня набрання чинності Законом може негативно вплинути на темпи розроблення та виробництва БпЛА у зв’язку з бюрократичним навантаженням,

оскільки виробники та розробники безпілотних повітряних суден будуть змушені реєструвати кожен свій виріб (у тому числі прототипи, експериментальні зразки тощо) в органах Національної поліції, що потенційно може призвести до зниження темпів розроблення та виробництва БпЛА, від постачання яких багато в чому залежить успіх складових сил безпеки та оборони.

Крім того, обов’язок реєстрації безпілотних повітряних суден пошириться і на благодійні організації, волонтерів, органи місцевого самоврядування, інших осіб, які здійснюють закупівлі відповідних товарів для потреб сил безпеки та оборони.

Строків для звернення власників відповідних повітряних суден до органів Національної поліції України для здійснення державного обліку таких суден законопроектом не встановлено.

Державний облік безпілотних повітряних суден включатиме в себе процес реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про зареєстровані судна та їх власників.

У Кримінальному кодексі України з’являться дві нових статті .

«Стаття 276-2

Порушення правил експлуатації безпілотних повітряних суден

1. Експлуатація безпілотного повітряного судна без реєстрації в Державному реєстрі цивільних повітряних суден України або без проведення державного обліку в органах Національної поліції України, або без документів, що дають право виконувати польоти, або з порушенням строку дії таких документів чи встановлених ними вимог, або інше порушення правил та порядку використання повітряного простору України, якщо це спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесні ушкодження або заподіяло матеріальну шкоду у великому розмірі, -

караються штрафом від п’ятдесяти до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на той самий строк, або позбавленням волі на строк до трьох років.

2. Ті самі діяння, якщо вони спричинили смерть потерпілого або тяжке тілесне ушкодження, - караються позбавленням волі на строк від двох до семи років.

3. Діяння, передбачені частиною першою цієї статті, якщо вони спричинили загибель людей, - караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років

Примітка. У статтях 276-2 та 276-3 цього Кодексу матеріальна шкода вважається завданою у великому розмірі, якщо її розмір у двісті п’ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян”.

Друга стаття 276-3 . Керування безпілотними повітряними суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції

1. Керування безпілотними повітряними суднами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, а також передача керування безпілотним повітряним судном особі, яка перебуває в стані такого сп’яніння чи під впливом таких лікарських препаратів, якщо це спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесні ушкодження або заподіяло матеріальну шкоду у великому розмірі, -

караються штрафом від п’ятдесяти до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на той самий строк, або позбавленням волі на строк до трьох років.

2. Ті самі діяння, якщо вони спричинили смерть потерпілого чи тяжкі тілесні ушкодження, - караються позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років.

3. Діяння, передбачені частинами першою цієї статті, якщо вони спричинили загибель людей,

- караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років».

Також дві нових статті 113-1 і 130-1 включать у Кодекс України про адміністративні правопорушення наступного змісту:

«Стаття 113-1 . Експлуатація безпілотних повітряних суден без дозволу

Експлуатація безпілотного повітряного судна без реєстрації в Державному реєстрі цивільних повітряних суден України або без проведення державного обліку в органах Національної поліції, або без документів, що дають право виконувати польоти, або з порушенням строку дії таких документів чи встановлених ними вимог - тягне за собою накладення штрафу від п’яти до восьми тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією безпілотного повітряного судна»;

«Стаття 130-1. Керування безпілотними повітряними суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції

1. Керування безпілотними повітряними суднами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, а також передача керування безпілотним повітряним судном особі, яка перебуває в стані такого сп’яніння чи під впливом таких лікарських препаратів, - тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин, або адміністративний арешт на строк десять діб.

2. Дії, передбачені частиною другою цієї статті, вчинені особою, яка не має права керування безпілотними повітряними суднами, - тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі однієї тисячі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт на строк від десяти до п’ятнадцяти діб.

3. Вживання особою, яка керувала безпілотним повітряним судном, після авіаційної події за її участю алкоголю, наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, а також лікарських препаратів, виготовлених на їх основі (крім тих, що входять до офіційно затвердженого складу аптечки або призначені медичним працівником), або після того, як політ безпілотного повітряного судна примусово завершено та вимкнуто головну силову установку на вимогу поліцейського чи іншої уповноваженої законом посадової особи до проведення уповноваженою особою медичного огляду з метою встановлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або факту вживання лікарських препаратів, що знижують його увагу та швидкість реакції, або до прийняття рішення про звільнення від проведення такого огляду - тягне за собою накладення штрафу в розмірі однієї тисячі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».

Коментуючи законопроект, фахівці ГНЕУ звернули увагу, що наразі ані Повітряний кодекс, ані інші закони України не містять чітких вимог до осіб, які керують безпілотним повітряним судном утриматись від вживання алкоголю, наркотичних засобів чи інших лікарських препаратів як це зроблено, наприклад, у абз. 8 ч. 2 ст. 16 Закону України «Про дорожній рух», яким передбачено, що «водій зобов’язаний: … не допускати випадків керування транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, а також не передавати керування транспортним засобом особі, яка перебуває в такому стані або під впливом таких препаратів».

Також певні труднощі можуть виникнути у правозастосовній практиці у зв’язку з необхідністю фіксації стану сп’яніння на момент керування безпілотними повітряними суднами, що має значення для кваліфікації діяння за ст. 130-1 КУпАП, якщо її запровадять. Адже наявність такого стану має бути обов’язково встановлена відповідними медичними або експертними засобами, що може бути ускладнено з огляду на специфіку керуванням безпілотними повітряними суднами, пілотування якими здійснюється дистанційно без пілота на борту (пілот дрона при цьому може перебувати на значній відстані від самого дрона). Відтак, забезпечення ефективної доказової бази щодо встановлення стану сп’яніння такого пілота матиме критичне значення для кваліфікації діяння за новою ст. 130-1 КУпАП.

Також потрібно враховувати, що чинне законодавство не містить чітких вимог щодо необхідності для особи, яка керує цивільним безпілотним повітряним судном, отримувати документи, які підтверджують його право на таке керування, проходити навчання, реєструватись як керманич тощо (за аналогією з іншими спеціальними правами, як-то водії транспортних засобів чи мисливці). Відповідно, не існує законодавчої процедури, якою таке право могло бути надано особі.

По факту, законодавець хоче прирівняти керування безпілотниками до керування транспортом: реєстрація, облік у поліції та відповідальність за алкоголь у крові — навіть якщо пілот за сотні кілометрів від дрона, а також посилити контроль над цивільним повітряним простором.

Але при правозастосуванні норм в редакції законопроекту, як бачимо, цілком природньо виникнуть певні труднощі.

Автор: Тарас Лученко

