Государство хочет зарегистрировать все БПЛА и штрафовать за управление ими в нетрезвом состоянии: что не так с законопроектом о беспилотниках

Создаст ли законопроект об обязательной регистрации БПЛА дополнительные барьеры для производителей БПЛА, волонтёров и благотворительных организаций.

Государство уже готовится к жизни после войны: в случае отмены военного положения беспилотные летательные аппараты массово войдут в гражданскую жизнь, и законодатель стремится заранее избежать правового вакуума, обеспечить общественную безопасность и предупредить совершение правонарушений.

Для этого парламентарии не придумали ничего лучше, чем существенно усилить административную и уголовную ответственность за нарушение правил полётов, что они и предложили в законопроекте «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины и Воздушный кодекс Украины относительно усиления ответственности за правонарушения в сфере гражданской авиации после прекращения или отмены военного положения в Украине № 13600 от 05.08.2025», чем нарушили ч. 4 ст. 2 КоАП и ч. 6 ст. 3 УК, согласно которым изменения в законодательство Украины об административных правонарушениях и уголовное законодательство могут вноситься исключительно законами о внесении изменений в КоАП и другие законы Украины, устанавливающие административную ответственность, и/или в законодательство Украины об уголовной ответственности, и/или в уголовно-процессуальное законодательство Украины.

Целью законопроекта заявлено упорядочение правил полётов беспилотных воздушных судов, осуществление их регистрации и учёта, упорядочение функционирования беспилотной авиационной системы, а также определение ответственности за правонарушения в сфере гражданской авиации.

Однако содержание документа уже вызвало серьёзные вопросы у экспертов.

Отдельная новелла данного законопроекта касается изменений в Воздушный кодекс. Ими вводится обязательный государственный учёт беспилотников с максимальной взлётной массой от 0,25 до 20 кг, даже если они используются:

для развлечений;

во внешкольном образовании;

в научной деятельности;

в спорте.

Учёт таких аппаратов будет осуществляться в органах Национальной полиции Украины.

Указанная норма вводится в действие через двенадцать месяцев со дня вступления в силу данного Закона.

Против таких сроков выступило Минцифры, по мнению которого введение указанной нормы через двенадцать месяцев со дня вступления в силу Закона может негативно повлиять на темпы разработки и производства БПЛА в связи с бюрократической нагрузкой, поскольку производители и разработчики беспилотных воздушных судов будут вынуждены регистрировать каждое своё изделие (в том числе прототипы, экспериментальные образцы и т. п.) в органах Национальной полиции, что потенциально может привести к снижению темпов разработки и производства БПЛА, от поставок которых во многом зависит успех составляющих сил безопасности и обороны.

Кроме того, обязанность регистрации беспилотных воздушных судов распространится и на благотворительные организации, волонтёров, органы местного самоуправления, других лиц, осуществляющих закупки соответствующих товаров для нужд сил безопасности и обороны.

Сроки для обращения владельцев соответствующих воздушных судов в органы Национальной полиции Украины для осуществления государственного учёта таких судов законопроектом не установлены.

Государственный учёт беспилотных воздушных судов будет включать в себя процесс регистрации, накопления, обобщения, хранения и передачи информации о зарегистрированных судах и их владельцах.

В Уголовном кодексе Украины появятся две новые статьи.

«Статья 276-2

Нарушение правил эксплуатации беспилотных воздушных судов

1. Эксплуатация беспилотного воздушного судна без регистрации в Государственном реестре гражданских воздушных судов Украины или без проведения государственного учёта в органах Национальной полиции Украины, либо без документов, дающих право выполнять полёты, либо с нарушением срока действия таких документов или установленных ими требований, либо иное нарушение правил и порядка использования воздушного пространства Украины, если это причинило потерпевшему телесные повреждения средней тяжести или причинило материальный ущерб в крупном размере, .

наказывается штрафом от пятидесяти до двухсот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан либо исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на тот же срок, либо лишением свободы на срок до трёх лет.

2. Те же деяния, если они повлекли смерть потерпевшего или тяжкое телесное повреждение, — наказываются лишением свободы на срок от двух до семи лет.

3. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, если они повлекли гибель людей, — наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.

Примечание. В статьях 276-2 и 276-3 настоящего Кодекса материальный ущерб считается причинённым в крупном размере, если его размер в двести пятьдесят и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан».

Вторая статья — 276-3. Управление беспилотными воздушными судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения либо под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции

1. Управление беспилотными воздушными судами в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения либо под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции, а также передача управления беспилотным воздушным судном лицу, находящемуся в состоянии такого опьянения либо под воздействием таких лекарственных препаратов, если это причинило потерпевшему телесные повреждения средней тяжести или причинило материальный ущерб в крупном размере,

наказывается штрафом от пятидесяти до двухсот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан либо исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на тот же срок, либо лишением свободы на срок до трёх лет.

2. Те же деяния, если они повлекли смерть потерпевшего либо тяжкие телесные повреждения, — наказываются лишением свободы на срок от четырёх до восьми лет.

3. Деяния, предусмотренные частями первой настоящей статьи, если они повлекли гибель людей, — наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет».

Также две новые статьи 113-1 и 130-1 будут включены в Кодекс Украины об административных правонарушениях следующего содержания:

«Статья 113-1. Эксплуатация беспилотных воздушных судов без разрешения

Эксплуатация беспилотного воздушного судна без регистрации в Государственном реестре гражданских воздушных судов Украины или без проведения государственного учёта в органах Национальной полиции, либо без документов, дающих право выполнять полёты, либо с нарушением срока действия таких документов или установленных ими требований, — влечёт наложение штрафа от пяти до восьми тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией беспилотного воздушного судна».

«Статья 130-1. Управление беспилотными воздушными судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения либо под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции

1. Управление беспилотными воздушными судами в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения либо под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции, а также передача управления беспилотным воздушным судном лицу, находящемуся в состоянии такого опьянения либо под воздействием таких лекарственных препаратов, — влекут наложение штрафа в размере одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан либо общественные работы на срок от сорока до шестидесяти часов, либо административный арест на срок десять суток.

2. Действия, предусмотренные частью второй настоящей статьи, совершённые лицом, не имеющим права управления беспилотными воздушными судами, — влекут наложение штрафа в размере одной тысячи пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан либо административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток.

3. Употребление лицом, управлявшим беспилотным воздушным судном, после авиационного происшествия с его участием алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, а также лекарственных препаратов, изготовленных на их основе (кроме тех, которые входят в официально утверждённый состав аптечки либо назначены медицинским работником), либо после того как полёт беспилотного воздушного судна принудительно завершён и выключена главная силовая установка по требованию полицейского или иного уполномоченного законом должностного лица до проведения уполномоченным лицом медицинского осмотра с целью установления состояния алкогольного, наркотического или иного опьянения либо факта употребления лекарственных препаратов, снижающих его внимание и скорость реакции, либо до принятия решения об освобождении от проведения такого осмотра — влечёт наложение штрафа в размере одной тысячи двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан»

Комментируя законопроект, специалисты ГНЕУ обратили внимание, что на сегодняшний день ни Воздушный кодекс, ни другие законы Украины не содержат чётких требований к лицам, управляющим беспилотным воздушным судном, воздерживаться от употребления алкоголя, наркотических средств или иных лекарственных препаратов, как это сделано, например, в абз. 8 ч. 2 ст. 16 Закона Украины «О дорожном движении», которым предусмотрено, что «водитель обязан: … не допускать случаев управления транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения либо под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции, а также не передавать управление транспортным средством лицу, находящемуся в таком состоянии либо под воздействием таких препаратов».

Также определённые сложности могут возникнуть в правоприменительной практике в связи с необходимостью фиксации состояния опьянения на момент управления беспилотными воздушными судами, что имеет значение для квалификации деяния по ст. 130-1 КоАП, если её введут. Ведь наличие такого состояния должно быть обязательно установлено соответствующими медицинскими или экспертными средствами, что может быть затруднено с учётом специфики управления беспилотными воздушными судами, пилотирование которых осуществляется дистанционно без пилота на борту (при этом пилот дрона может находиться на значительном расстоянии от самого дрона). Следовательно, обеспечение эффективной доказательной базы для установления состояния опьянения такого пилота будет иметь критическое значение для квалификации деяния по новой ст. 130-1 КоАП.

Также необходимо учитывать, что действующее законодательство не содержит чётких требований о необходимости для лица, управляющего гражданским беспилотным воздушным судном, получать документы, подтверждающие его право на такое управление, проходить обучение, регистрироваться как оператор и т. п. (по аналогии с иными специальными правами, такими как водители транспортных средств или охотники). Соответственно, не существует законодательной процедуры, посредством которой такое право могло бы быть предоставлено лицу.

Фактически законодатель хочет приравнять управление беспилотниками к управлению транспортом: регистрация, учёт в полиции и ответственность за алкоголь в крови — даже если пилот находится за сотни километров от дрона, а также усилить контроль над гражданским воздушным пространством.

Однако при правоприменении норм в редакции законопроекта, как видно, вполне естественно возникнут определённые трудности.

Автор: Тарас Лученко

