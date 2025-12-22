  1. В Україні

Апостиль подорожчає з 1 січня: скільки коштуватиме послуга в 2026 році

22:00, 22 грудня 2025
Вартість апостиля зросте разом із прожитковим мінімумом — актуальні суми на 2026 рік.
Апостиль подорожчає з 1 січня: скільки коштуватиме послуга в 2026 році
З початку 2026 року українцям доведеться платити більше за проставлення апостиля на офіційних документах. Про зміну тарифів нагадала Державна архівна служба.

Скільки коштуватиме апостиль у 2026 році

Згідно з оновленими розмірами плати, з 1 січня 2026 року вартість послуги становитиме:

  • 670 грн — для фізичних осіб;
  • 1160 грн — для юридичних осіб.

Йдеться про апостиль на документах, які видаються органами юстиції, судами, державними архівними установами, а також на нотаріально оформлених документах, призначених для використання за кордоном.

Чому зросла ціна

Підвищення напряму пов’язане з ухваленням Закон «Про Державний бюджет України на 2026 рік». Документ встановлює новий прожитковий мінімум для працездатних осіб — 3328 грн станом на 1 січня 2026 року. Саме від цього показника розраховується плата за апостиль:

  • 0,2 прожиткового мінімуму — для фізичних осіб;
  • 0,35 прожиткового мінімуму — для юридичних осіб.

Сума округлюється до найближчих 10 гривень.

Важливий перехідний період: як зекономити

У Державній архівній службі звертають увагу на ключову деталь. Документи про оплату апостиля за старими тарифами ще прийматимуть:

  • до 26 грудня 2025 року включно.

Це означає, що заявники, які встигнуть подати або надіслати поштою підтвердження оплати (610 грн для фізичних осіб і 1060 грн для юридичних), зможуть скористатися чинними у 2025 році розцінками.

Кого це стосується

Зміни актуальні для всіх, хто планує:

  • навчання або роботу за кордоном;
  • оформлення спадщини чи майнових прав в інших державах;
  • подання українських документів до іноземних установ.

апостиль

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

