Апостиль подорожчає з 1 січня: скільки коштуватиме послуга в 2026 році

Вартість апостиля зросте разом із прожитковим мінімумом — актуальні суми на 2026 рік.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

З початку 2026 року українцям доведеться платити більше за проставлення апостиля на офіційних документах. Про зміну тарифів нагадала Державна архівна служба.

Скільки коштуватиме апостиль у 2026 році

Згідно з оновленими розмірами плати, з 1 січня 2026 року вартість послуги становитиме:

670 грн — для фізичних осіб;

1160 грн — для юридичних осіб.

Йдеться про апостиль на документах, які видаються органами юстиції, судами, державними архівними установами, а також на нотаріально оформлених документах, призначених для використання за кордоном.

Чому зросла ціна

Підвищення напряму пов’язане з ухваленням Закон «Про Державний бюджет України на 2026 рік». Документ встановлює новий прожитковий мінімум для працездатних осіб — 3328 грн станом на 1 січня 2026 року. Саме від цього показника розраховується плата за апостиль:

0,2 прожиткового мінімуму — для фізичних осіб;

0,35 прожиткового мінімуму — для юридичних осіб.

Сума округлюється до найближчих 10 гривень.

Важливий перехідний період: як зекономити

У Державній архівній службі звертають увагу на ключову деталь. Документи про оплату апостиля за старими тарифами ще прийматимуть:

до 26 грудня 2025 року включно.

Це означає, що заявники, які встигнуть подати або надіслати поштою підтвердження оплати (610 грн для фізичних осіб і 1060 грн для юридичних), зможуть скористатися чинними у 2025 році розцінками.

Кого це стосується

Зміни актуальні для всіх, хто планує:

навчання або роботу за кордоном;

оформлення спадщини чи майнових прав в інших державах;

подання українських документів до іноземних установ.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.