Апостиль подорожчає з 1 січня: скільки коштуватиме послуга в 2026 році
З початку 2026 року українцям доведеться платити більше за проставлення апостиля на офіційних документах. Про зміну тарифів нагадала Державна архівна служба.
Скільки коштуватиме апостиль у 2026 році
Згідно з оновленими розмірами плати, з 1 січня 2026 року вартість послуги становитиме:
- 670 грн — для фізичних осіб;
- 1160 грн — для юридичних осіб.
Йдеться про апостиль на документах, які видаються органами юстиції, судами, державними архівними установами, а також на нотаріально оформлених документах, призначених для використання за кордоном.
Чому зросла ціна
Підвищення напряму пов’язане з ухваленням Закон «Про Державний бюджет України на 2026 рік». Документ встановлює новий прожитковий мінімум для працездатних осіб — 3328 грн станом на 1 січня 2026 року. Саме від цього показника розраховується плата за апостиль:
- 0,2 прожиткового мінімуму — для фізичних осіб;
- 0,35 прожиткового мінімуму — для юридичних осіб.
Сума округлюється до найближчих 10 гривень.
Важливий перехідний період: як зекономити
У Державній архівній службі звертають увагу на ключову деталь. Документи про оплату апостиля за старими тарифами ще прийматимуть:
- до 26 грудня 2025 року включно.
Це означає, що заявники, які встигнуть подати або надіслати поштою підтвердження оплати (610 грн для фізичних осіб і 1060 грн для юридичних), зможуть скористатися чинними у 2025 році розцінками.
Кого це стосується
Зміни актуальні для всіх, хто планує:
- навчання або роботу за кордоном;
- оформлення спадщини чи майнових прав в інших державах;
- подання українських документів до іноземних установ.
