Апостиль подорожает с 1 января: сколько будет стоить услуга в 2026 году
С начала 2026 года украинцам придется платить больше за проставление апостиля на официальных документах. Об изменении тарифов напомнила Государственная архивная служба.
Сколько будет стоить апостиль в 2026 году
Согласно обновленным размерам платы, с 1 января 2026 года стоимость услуги составит:
- 670 грн — для физических лиц;
- 1160 грн — для юридических лиц.
Речь идет об апостиле на документах, которые выдаются органами юстиции, судами, государственными архивными учреждениями, а также на нотариально оформленных документах, предназначенных для использования за границей.
Почему выросла цена
Повышение напрямую связано с принятием Закона «О Государственном бюджете Украины на 2026 год». Документ устанавливает новый прожиточный минимум для трудоспособных лиц — 3328 грн по состоянию на 1 января 2026 года. Именно от этого показателя рассчитывается плата за апостиль:
- 0,2 прожиточного минимума — для физических лиц;
- 0,35 прожиточного минимума — для юридических лиц.
Сумма округляется до ближайших 10 гривен.
Важный переходный период: как сэкономить
В Государственной архивной службе обращают внимание на ключевую деталь. Документы об оплате апостиля по старым тарифам еще будут приниматься:
- до 26 декабря 2025 года включительно.
Это означает, что заявители, которые успеют подать или направить по почте подтверждение оплаты (610 грн для физических лиц и 1060 грн для юридических), смогут воспользоваться действующими в 2025 году расценками.
Кого это касается
Изменения актуальны для всех, кто планирует:
- обучение или работу за границей;
- оформление наследства или имущественных прав в других государствах;
- подачу украинских документов в иностранные учреждения.
