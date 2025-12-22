Апостиль подорожает с 1 января: сколько будет стоить услуга в 2026 году

Стоимость апостиля вырастет вместе с прожиточным минимумом — актуальные суммы на 2026 год.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

С начала 2026 года украинцам придется платить больше за проставление апостиля на официальных документах. Об изменении тарифов напомнила Государственная архивная служба.

Сколько будет стоить апостиль в 2026 году

Согласно обновленным размерам платы, с 1 января 2026 года стоимость услуги составит:

670 грн — для физических лиц;

1160 грн — для юридических лиц.

Речь идет об апостиле на документах, которые выдаются органами юстиции, судами, государственными архивными учреждениями, а также на нотариально оформленных документах, предназначенных для использования за границей.

Почему выросла цена

Повышение напрямую связано с принятием Закона «О Государственном бюджете Украины на 2026 год». Документ устанавливает новый прожиточный минимум для трудоспособных лиц — 3328 грн по состоянию на 1 января 2026 года. Именно от этого показателя рассчитывается плата за апостиль:

0,2 прожиточного минимума — для физических лиц;

0,35 прожиточного минимума — для юридических лиц.

Сумма округляется до ближайших 10 гривен.

Важный переходный период: как сэкономить

В Государственной архивной службе обращают внимание на ключевую деталь. Документы об оплате апостиля по старым тарифам еще будут приниматься:

до 26 декабря 2025 года включительно.

Это означает, что заявители, которые успеют подать или направить по почте подтверждение оплаты (610 грн для физических лиц и 1060 грн для юридических), смогут воспользоваться действующими в 2025 году расценками.

Кого это касается

Изменения актуальны для всех, кто планирует:

обучение или работу за границей;

оформление наследства или имущественных прав в других государствах;

подачу украинских документов в иностранные учреждения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.