  1. Суспільство

Правила виходу з Різдвяного посту — 5 порад медиків

23:45, 22 грудня 2025
Після закінчення посту організм може не захотіти повертатися до звичного меню, тому треба прислухатися до себе.
Фото: tr.cdc.gov.ua
Під час виходу з посту необхідно дотримуватися певних правил. І не тому, що це добре, а виключно з метою не опинитися у стаціонарі з колітом, панкреатитом, холециститом чи виразкою. Або як мінімум – не допустити стресу для організму, від якого постраждають не лише шлунок, кишечник, нирки та печінка, а й «причепом» серце, нервова система та голова, зазначає Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

Правило 1. Терпіння

Краще заздалегідь домовитися з собою, що на адаптацію вам потрібен мінімум тиждень, а доти ви не будете їсти одразу і м'ясо, і молочні продукти, і яйця, і здобу. Пам'ятаємо про сформовану нестачу ферментів і щадимо шлунок, печінку та кишечник.

Правило 2. Поступовість

Може, це жорстоко, але в перші пару днів дієтологи рекомендують обійтися без м'яса. Це час салатів та дуже обережного повернення до раціону яєць. Тим, хто дотримувався суворого посту, краще обмежитися одним на день.

На третій-четвертий день можна вводити у меню рибу, кисломолочні продукти. На п'ятий-шостий допустимі парові котлети чи запечене м'ясо птиці. І в цей короткий період дієтологи дозволяють додавати в компанію до м'яса картоплю, хоча зазвичай це не вітають. Але при дефіциті травних ферментів найпростіші вуглеводи допомагають засвоювати тваринний білок.

До кінця тижня можна згадати про нежирні бульйони та повертати поступово звичне меню.

Правило 3. Порції - менше, але частіше

Після закінчення посту організм може не захотіти повертатися до звичного меню. Прислухайтеся до себе: раптом вам більше не хочеться їсти м'ясо через день, а пристрасть до бобових, навпаки, зросла? Або ж ви відкрили різноманітність та смак каш чи навчилися готувати сто страв із овочів. Якщо так – пощастило, якщо ні – у перші 10 днів після закінчення посту все, що знову вводиться до раціону, споживається зменшеними порціями. Але 2/3 кожної порції має все ще становити рослинну їжу, а половину денного раціону - овочі, фрукти, зелень.

Правило 4. Дотримання заборон

Так, звучить неприємно, особливо якщо ти півтора місяці і так відмовляв собі багато в чому. Але в цей період табу накладаються не лише на продукти, але й на засоби приготування. Наприклад, якщо запеченій скумбрії - зелене світло, то копчену в магазині старанно оминаємо. Це ж стосується і м'яса, яке поки що може бути тільки відвареним або запеченим. Іншими словами, 10 днів після посту ви нічого не смажите, не солите і не маринуєте.

Правило 5. Вода - без зупинки

Людину, яка постилася, змушувати пити воду, як правило, не потрібно - на вуглеводній пісній їжі люди п'ють багато. Важливо не зупинятись і при виході з посту. Вода у цей період набуває особливого значення, оскільки покращує метаболізм і допомагає організмові впоратися з додатковими гастрономічними навантаженнями. 300 мл на 1 кг ваги – цей обсяг розтягуємо на день, не забуваючи про склянку вранці натщесерце і перед кожним прийомом їжі для запуску травної системи.

поради для здоров'я

XX з'їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

