  1. Общество

Правила выхода из Рождественского поста — 5 советов медиков

23:45, 22 декабря 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
После окончания поста организм может не захотеть возвращаться к привычному меню, поэтому важно прислушиваться к себе.
Правила выхода из Рождественского поста — 5 советов медиков
Фото: tr.cdc.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во время выхода из поста необходимо соблюдать определенные правила. И не потому, что это «правильно», а исключительно для того, чтобы не оказаться в стационаре с колитом, панкреатитом, холециститом или язвой. Или как минимум — чтобы не допустить стресса для организма, от которого пострадают не только желудок, кишечник, почки и печень, но и «прицепом» сердце, нервная система и голова, отмечает Тернопольский областной центр контроля и профилактики болезней.

Правило 1. Терпение

Лучше заранее договориться с собой, что на адаптацию вам нужен минимум неделя, и до этого времени вы не будете есть сразу и мясо, и молочные продукты, и яйца, и сдобу. Помним о сформировавшемся дефиците ферментов и бережем желудок, печень и кишечник.

Правило 2. Постепенность

Возможно, это жестоко, но в первые пару дней диетологи рекомендуют обойтись без мяса. Это время салатов и очень осторожного возвращения в рацион яиц. Тем, кто соблюдал строгий пост, лучше ограничиться одним яйцом в день.

На третий–четвертый день можно вводить в меню рыбу, кисломолочные продукты. На пятый–шестой день допустимы паровые котлеты или запеченное мясо птицы. И в этот короткий период диетологи разрешают добавлять к мясу картофель, хотя обычно это не приветствуется. Но при дефиците пищеварительных ферментов простые углеводы помогают усваивать животный белок.

К концу недели можно вспомнить о нежирных бульонах и постепенно возвращаться к привычному меню.

Правило 3. Порции — меньше, но чаще

После окончания поста организм может не захотеть возвращаться к привычному рациону. Прислушайтесь к себе: возможно, вам больше не хочется есть мясо через день, а тяга к бобовым, наоборот, выросла? Или вы открыли для себя разнообразие и вкус каш либо научились готовить сотню блюд из овощей. Если так — вам повезло. Если нет — в первые 10 дней после окончания поста все, что вновь вводится в рацион, употребляется уменьшенными порциями. При этом 2/3 каждой порции по-прежнему должна составлять растительная пища, а половину дневного рациона — овощи, фрукты и зелень.

Правило 4. Соблюдение запретов

Да, это звучит неприятно, особенно если полтора месяца вы и так отказывали себе во многом. Но в этот период табу накладываются не только на продукты, но и на способы приготовления. Например, если запеченной скумбрии — зеленый свет, то копченую из магазина стоит старательно обходить стороной. То же касается и мяса, которое пока может быть только отварным или запеченным. Иными словами, в течение 10 дней после поста вы ничего не жарите, не солите и не маринуете.

Правило 5. Вода — без остановки

Человека, который постился, как правило, не нужно заставлять пить воду — на углеводной постной пище люди пьют много. Важно не останавливаться и при выходе из поста. Вода в этот период приобретает особое значение, поскольку улучшает метаболизм и помогает организму справляться с дополнительными гастрономическими нагрузками.

300 мл на 1 кг веса — этот объем распределяем в течение дня, не забывая о стакане утром натощак и перед каждым приемом пищи для запуска пищеварительной системы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

советы для здоровья

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Конкурс на должность судьи КСУ сорвался из-за несоответствия большинства кандидатов

Конкурс на две должности судей Конституционного Суда не дошёл до финала: после оценки моральных качеств только двое из девяти кандидатов остались в процедуре, из-за чего набор на одну из должностей был прекращён.

Верховный Суд разъяснил, когда добровольцы ТРО имеют право получить статус УБД

Члены добровольческих формирований могут получить статус участника боевых действий только при условии подтверждения участия в боевых действиях.

Верховная Рада инициировала изменения в закон «О Конституционном Суде Украины»

Законопроект предусматривает обновление правил работы Конституционного Суда Украины и установление дисциплинарной ответственности для судей КСУ.

НДС для ФЛП: риски законопроекта и неочевидные последствия инициативы Минфина

Инициатива Минфина по распространению НДС на ФЛП вызвала шквал критики и опасения фактического демонтажа упрощённой системы налогообложения.

Государство хочет зарегистрировать все БПЛА и штрафовать за управление ими в нетрезвом состоянии: что не так с законопроектом о беспилотниках

Создаст ли законопроект об обязательной регистрации БПЛА дополнительные барьеры для производителей БПЛА, волонтёров и благотворительных организаций.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]