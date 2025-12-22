Правила выхода из Рождественского поста — 5 советов медиков

После окончания поста организм может не захотеть возвращаться к привычному меню, поэтому важно прислушиваться к себе.

Фото: tr.cdc.gov.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во время выхода из поста необходимо соблюдать определенные правила. И не потому, что это «правильно», а исключительно для того, чтобы не оказаться в стационаре с колитом, панкреатитом, холециститом или язвой. Или как минимум — чтобы не допустить стресса для организма, от которого пострадают не только желудок, кишечник, почки и печень, но и «прицепом» сердце, нервная система и голова, отмечает Тернопольский областной центр контроля и профилактики болезней.

Правило 1. Терпение

Лучше заранее договориться с собой, что на адаптацию вам нужен минимум неделя, и до этого времени вы не будете есть сразу и мясо, и молочные продукты, и яйца, и сдобу. Помним о сформировавшемся дефиците ферментов и бережем желудок, печень и кишечник.

Правило 2. Постепенность

Возможно, это жестоко, но в первые пару дней диетологи рекомендуют обойтись без мяса. Это время салатов и очень осторожного возвращения в рацион яиц. Тем, кто соблюдал строгий пост, лучше ограничиться одним яйцом в день.

На третий–четвертый день можно вводить в меню рыбу, кисломолочные продукты. На пятый–шестой день допустимы паровые котлеты или запеченное мясо птицы. И в этот короткий период диетологи разрешают добавлять к мясу картофель, хотя обычно это не приветствуется. Но при дефиците пищеварительных ферментов простые углеводы помогают усваивать животный белок.

К концу недели можно вспомнить о нежирных бульонах и постепенно возвращаться к привычному меню.

Правило 3. Порции — меньше, но чаще

После окончания поста организм может не захотеть возвращаться к привычному рациону. Прислушайтесь к себе: возможно, вам больше не хочется есть мясо через день, а тяга к бобовым, наоборот, выросла? Или вы открыли для себя разнообразие и вкус каш либо научились готовить сотню блюд из овощей. Если так — вам повезло. Если нет — в первые 10 дней после окончания поста все, что вновь вводится в рацион, употребляется уменьшенными порциями. При этом 2/3 каждой порции по-прежнему должна составлять растительная пища, а половину дневного рациона — овощи, фрукты и зелень.

Правило 4. Соблюдение запретов

Да, это звучит неприятно, особенно если полтора месяца вы и так отказывали себе во многом. Но в этот период табу накладываются не только на продукты, но и на способы приготовления. Например, если запеченной скумбрии — зеленый свет, то копченую из магазина стоит старательно обходить стороной. То же касается и мяса, которое пока может быть только отварным или запеченным. Иными словами, в течение 10 дней после поста вы ничего не жарите, не солите и не маринуете.

Правило 5. Вода — без остановки

Человека, который постился, как правило, не нужно заставлять пить воду — на углеводной постной пище люди пьют много. Важно не останавливаться и при выходе из поста. Вода в этот период приобретает особое значение, поскольку улучшает метаболизм и помогает организму справляться с дополнительными гастрономическими нагрузками.

300 мл на 1 кг веса — этот объем распределяем в течение дня, не забывая о стакане утром натощак и перед каждым приемом пищи для запуска пищеварительной системы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.