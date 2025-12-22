Розпочався конкурс на посаду голови АРМА — які вимоги до кандидатів

Документи кандидатів на посаду голови АРМА прийматимуть до 19 січня 2026 року включно.

Конкурсна комісія з відбору на посаду голови АРМА 19 грудня оголосила конкурсний відбір на посаду голови АРМА та розпочинає прийом документів від претендентів. Документи кандидатів прийматимуть до 19 січня 2026 року включно.

Головою АРМА згідно Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» може бути громадянин України, який має вищу юридичну або економічну освіту за ступенем не нижче спеціаліста (магістра), стаж професійної діяльності за спеціальністю не менше п’яти років, досвід роботи на керівних посадах в органах державної влади, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності не менше трьох років, вільно володіє державною мовою та володіє іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи, є доброчесним і компетентним, здатний за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні службові обов’язки.

Конкурс включає в себе тестування на знання законодавства та загальні здібності, письмове практичне завдання, а також співбесіду.

«Ми раді запросити до участі в Конкурсі справжніх професіоналів та лідерів, які відчувають в собі бажання, сили, і володіють необхідними знаннями та досвідом, щоб очолити таку цінну для країни інституцію, особливо в умовах повномасштабної збройної агресії проти України. Голова АРМА - це максимально важлива і відповідальна роль. Вперше в історії України головою Агентства може стати як юрист, так і економіст за освітою, адже в липні цього року відбулись відповідні зміни в законодавстві», - заявила Катерина Риженко, голова Конкурсної комісії з відбору на посаду голови АРМА.

У складі конкурсної комісії - троє представників від Уряду та троє експертів, визначених міжнародними партнерами. Вони мають відібрати з числа конкурсантів та рекомендувати Уряду не більше двох найкращих кандидатів. З-поміж відібраних кандидатів Уряд упродовж 10 днів має призначити голову АРМА.

Критерії та методика оцінювання:

Порядок проведення конкурсного відбору на посаду голови АРМА:

