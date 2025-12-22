  1. В Украине

Начался конкурс на должность главы АРМА — какие требования к кандидатам

15:45, 22 декабря 2025
Документы кандидатов на должность главы АРМА будут приниматься до 19 января 2026 года включительно.
Конкурсная комиссия по отбору на должность главы АРМА 19 декабря объявила конкурсный отбор на должность главы АРМА и начала прием документов от претендентов. Документы кандидатов будут приниматься до 19 января 2026 года включительно.

Главой АРМА согласно Закону Украины «О Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений» может быть гражданин Украины, который имеет высшее юридическое или экономическое образование по степени не ниже специалиста (магистра), стаж профессиональной деятельности по специальности не менее пяти лет, опыт работы на руководящих должностях в органах государственной власти, на предприятиях, в учреждениях, организациях независимо от формы собственности не менее трех лет, свободно владеет государственным языком и владеет иностранным языком, который является одним из официальных языков Совета Европы, является добропорядочным и компетентным, способен по своим деловым и моральным качествам, образовательному и профессиональному уровню выполнять соответствующие служебные обязанности.

Конкурс включает в себя тестирование на знание законодательства и общие способности, письменное практическое задание, а также собеседование.

«Мы рады пригласить к участию в Конкурсе настоящих профессионалов и лидеров, которые чувствуют в себе желание, силы и обладают необходимыми знаниями и опытом, чтобы возглавить такую ценную для страны институцию, особенно в условиях полномасштабной вооруженной агрессии против Украины. Глава АРМА — это максимально важная и ответственная роль. Впервые в истории Украины главой Агентства может стать как юрист, так и экономист по образованию, поскольку в июле этого года состоялись соответствующие изменения в законодательстве», — заявила Екатерина Рыженко, глава Конкурсной комиссии по отбору на должность главы АРМА.

В состав конкурсной комиссии входят трое представителей от Правительства и трое экспертов, определенных международными партнерами. Они должны отобрать из числа конкурсантов и рекомендовать Правительству не более двух лучших кандидатов. Из числа отобранных кандидатов Правительство в течение 10 дней должно назначить главу АРМА.

Критерии и методика оценивания:

Порядок проведения конкурсного отбора на должность главы АРМА:

