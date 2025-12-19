Конкурс на должность главы АРМА — Комиссия объявила о приеме документов

Комиссия утвердила критерии и методику оценки кандидатов, а также порядок проведения конкурса.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В пятницу, 19 декабря, на заседании Комиссия по отбору главы АРМА приняла документы, касающиеся порядка оценки участников, и объявила о начале приема документов. Об этом сообщает Transparency International Ukraine.

Кандидаты могут подать свои документы для участия в отборе до 19 января 2026 года.

На должность главы АРМА может претендовать лицо, которое:

является гражданином Украины,

имеет высшее юридическое или экономическое образование,

имеет не менее 5 лет профессионального стажа,

и не менее 3 лет опыта на руководящих должностях,

свободно владеет государственным языком и одним из официальных языков Совета Европы,

является добропорядочным и компетентным.

Комиссия утвердила критерии и методику оценки кандидатов, а также порядок проведения конкурса.

Также комиссия подчеркнула обязательность подтверждения владения украинским языком, а именно, что те кандидаты, которые не имеют соответствующего сертификата, могут подать его до 28 февраля.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.