Як уникнути подвійного оподаткування – роз’яснення ДПС для українців за кордоном

Українські біженці, які отримують доходи за кордоном, мають декларувати їх в Україні, але якщо податки вже сплачено в іншій країні, то в Україні цього робити не потрібно. Про це заявила в.о. голови Державної податкової служби Леся Карнаух в інтерв’ю РБК-Україна.

«При подачі декларації, наприклад, вони нам зазначають інформацію про те, що вони були резидентами тієї країни на той момент, вони в такому обсязі сплатили податки туди і все. І у разі, якщо в них є ще дохід, який не оподаткований, то оподаткуванню за українським законодавством підлягає тільки та частина, яка не була оподаткована іншою юрисдикцією», – пояснила керівниця Податкової.

За її словами, система обміну фінансовою інформацією про рахунки CRS створена для того, щоб податкові органи різних юрисдикцій обмінювалися даними та забезпечували справедливе оподаткування платників по всьому світу, незалежно від місця перебування.

«Україна відповідно до цієї угоди готова до обміну інформацією зі 121 країною», – додала вона.

За словами Карнаух, обмін інформацією відбувається виключно в податкових цілях. Податкова служба не може передавати дані про українців для кримінальних переслідувань.

«Ми маємо повне право відмовляти в наданні інформації про доходи наших громадян у разі, якщо ми бачимо, що це використовується не для цілей визначених конвенцією, а саме не для податкових цілей», – сказала Карнаух.

