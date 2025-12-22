Как избежать двойного налогообложения – разъяснение ГНС для украинцев за рубежом

Украинские беженцы за рубежом должны декларировать доходы, но налоги платят по месту получения.

Украинские беженцы, получающие доходы за рубежом, должны декларировать их в Украине, но если налоги уже уплачены в другой стране, то в Украине этого делать не нужно. Об этом заявила и.о. главы Государственной налоговой службы Леся Карнаух в интервью РБК-Украина.

«При подаче декларации, например, они нам указывают информацию о том, что они были резидентами той страны на тот момент, они в таком объеме уплатили налоги туда и все. И в случае, если у них есть еще доход, который не облагается налогом, то налогообложению по украинскому законодательству подлежит только та часть, которая не была обложена налогом другой юрисдикцией», — пояснила руководительница Налоговой.

По ее словам, система обмена финансовой информацией о счетах CRS создана для того, чтобы налоговые органы разных юрисдикций обменивались данными и обеспечивали справедливое налогообложение плательщиков по всему миру, независимо от места пребывания.

«Украина в соответствии с этим соглашением готова к обмену информацией со 121 страной», – добавила она.

По словам Карнаух, обмен информацией происходит исключительно в налоговых целях. Налоговая служба не может передавать данные об украинцах для уголовного преследования.

«Мы имеем полное право отказывать в предоставлении информации о доходах наших граждан в случае, если мы видим, что это используется не для целей, определенных конвенцией, а именно не для налоговых целей», – сказала Карнаух.

