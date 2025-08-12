В законопроект об отмене Жилищного кодекса обязательно включат бесплатное жилье для военнослужащих и УБД – Елена Шуляк

По словам Шуляк, бесплатное жилье и все другие льготы для украинских военнослужащих и участников боевых действий будут обязательно включены в законопроект об отмене Жилищного кодекса.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада 16 июля приняла в первом чтении законопроект 12377, которым отменяется Жилищный кодекс.

Вместе с тем, он получил критические замечания. Так, Служба безопасности Украины отметила о необходимости законодательного регулирования вопросов жилищного обеспечения военнослужащих и членов их семей. Служба внешней разведки отметила, что утрата силы Жилищным кодексом и Законом «О приватизации государственного жилищного фонда» фактически делает невозможной реализацию гарантированного военнослужащим права на получение жилья от государства, а также отметила, что принятие законопроекта в предложенной редакции может привести к потере стимула к прохождению военной службы гражданами Украины.

Как пояснила глава профильного комитета Верховной Рады Елена Шуляк, «законопроект о жилищной политике задает новую философию: жилье — это не привилегия, не вознаграждение «за выслугу», не предмет очереди на десятилетия. Это сервис, доступный инструмент для достойной жизни. Главное — не квадратные метры, а человеческая потребность. И да, это еще один выполненный маяк в рамках Ukraine Facility».

Вместе с тем, 8 августа в Комитете по вопросам организации государственной власти состоялось заседание Рабочей группы по доработке и подготовке этого законопроекта ко второму чтению.

Как отметила Шуляк, к законопроекту было подано около 3 тысяч поправок, большинство из которых «поправочный спам».

«К счастью, более тысячи поправок народные депутаты на днях сняли. По состоянию на сейчас у нас около 1900 поправок, из которых около тысячи можно классифицировать как спам. Однако, наша главная задача — отработать каждую из оставшихся, чтобы финальная версия законопроекта отражала видение всех стейкхолдеров, какой должна быть современная, а главное — эффективная жилищная политика в Украине», — пояснила Елена Шуляк.

Во время первого заседания Рабочей группы участники проработали первые 200 поправок, а отдельным пунктом обсуждения стала защита права на жилье военнослужащих.

Елена Шуляк подчеркнула, что вопрос, который касается обеспечения их жильем, будет урегулирован должным образом.

По ее словам, бесплатное жилье и все другие льготы для украинских военнослужащих и участников боевых действий будут обязательно проработаны и включены как в законопроект 12377, так и в специальное законодательство.

«Для гарантирования реализации военнослужащими права на жилье, которое гарантировано им Конституцией Украины, мы предлагаем, чтобы обеспечение их жильем осуществлялось в соответствии со специальным законодательством, что не лишает их права воспользоваться механизмами государственной поддержки, определенного этим Законом. То есть никаким образом эти права не будут нарушены, а наоборот — будут максимально защищены», — подчеркнула Шуляк.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», положения этого законопроекта вызвали глубокое беспокойство у судов, поскольку существует опасность ухудшения положения лиц, проживающих в служебном жилье, в частности, судей и работников государственных органов и учреждений системы правосудия.

Автор: Наталя Мамченко

