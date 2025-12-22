  1. В Україні

На Рівненщині викрили підприємця, який за 2500 доларів обіцяв «вирішити» земельне питання

23:30, 22 грудня 2025
За даними слідства, підприємець обіцяв посприяти у викупі майже 20 гектарів землі комунальної власності.
На Рівненщині викрили підприємця, який за 2500 доларів обіцяв «вирішити» земельне питання. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Так,  приватному підприємцю повідомлено про підозру у зловживанні впливом за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 369-2 КК України).

Слідством встановлено, що одне з фермерських господарств мало намір викупити майже 20 га землі. Підозрюваний, маючи потрібні знайомства, пообіцяв очільниці агрофірми допомогти «вирішити» це питання і повпливати на депутатів сільської ради, аби вони проголосували на сесії та надали дозвіл підприємству на викуп землі комунальної власності.

За такі послуги чоловік попросив 2500 доларів. Підозрюваний сам приїхав по гроші додому до керівниці фермерського господарства.

Наразі вирішується питання обрання йому запобіжного заходу.

Чоловікові загрожує максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років.

прокуратура хабар підприємець

