  1. В Украине

В Ровенской области разоблачили предпринимателя, который за 2500 долларов обещал «решить» земельный вопрос

23:30, 22 декабря 2025
По данным следствия, предприниматель обещал содействовать выкупу почти 20 гектаров земли коммунальной собственности.
В Ровенской области разоблачили предпринимателя, который за 2500 долларов обещал «решить» земельный вопрос. Об этом сообщает областная прокуратура.

Так, частному предпринимателю сообщено о подозрении в злоупотреблении влиянием по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 369-2 УК Украины).

Следствием установлено, что одно из фермерских хозяйств намеревалось выкупить почти 20 га земли. Подозреваемый, имея нужные знакомства, пообещал руководительнице агрофирмы помочь «решить» этот вопрос и повлиять на депутатов сельского совета, чтобы они проголосовали на сессии и предоставили предприятию разрешение на выкуп земли коммунальной собственности.

За такие услуги мужчина попросил 2500 долларов. Подозреваемый сам приехал за деньгами домой к руководительнице фермерского хозяйства.

В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Мужчине грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.

прокуратура взятка предприниматель

