Напередодні свят на кордоні України зріс пасажиропотік – де найбільші черги

За добу прикордонники оформили майже 155 тисяч людей і 28,5 тисячі транспортних засобів.

Фото: Today.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На державному кордоні України з країнами Європейського Союзу та Молдовою зафіксовано суттєве зростання пасажиро-транспортного потоку у зв’язку з наближенням різдвяно-новорічних свят.

За даними ДПСУ, за минулу добу прикордонники оформили майже 155 тисяч осіб та 28,5 тисячі одиниць автотранспорту. При цьому кількість тих, хто в’їхав в Україну, перевищила кількість виїздів майже на 15 тисяч осіб.

Через збільшення пасажиропотоку на окремих напрямках спостерігається утворення черг як на виїзд з України, так і на в’їзд. У Державній прикордонній службі рекомендують заздалегідь відстежувати завантаженість пунктів пропуску та, за можливості, обирати менш завантажені напрямки.

ДПСУ оприлюднила інформацію про стан черг перед пунктами пропуску з суміжними державами на виїзд з України станом на 13:00 22 грудня.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.