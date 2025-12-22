Накануне праздников на границе Украины вырос пассажиропоток – где самые большие очереди
На государственной границе Украины со странами Европейского Союза и Молдовой зафиксирован существенный рост пассажиро-транспортного потока в связи с приближением рождественско-новогодних праздников.
По данным ГПСУ, за прошедшие сутки пограничники оформили почти 155 тысяч человек и 28,5 тысячи единиц автотранспорта. При этом количество въехавших в Украину превысило количество выездов почти на 15 тысяч человек.
Из-за увеличения пассажиропотока на отдельных направлениях наблюдается образование очередей как на выезд из Украины, так и на въезд. В Государственной пограничной службе рекомендуют заранее отслеживать загруженность пунктов пропуска и, по возможности, выбирать менее загруженные направления.
ГПСУ обнародовала информацию о состоянии очередей перед пунктами пропуска с соседними государствами на выезд из Украины по состоянию на 13:00 22 декабря.
