  1. В Украине

Накануне праздников на границе Украины вырос пассажиропоток – где самые большие очереди

21:05, 22 декабря 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
За сутки пограничники оформили почти 155 тысяч человек и 28,5 тысячи транспортных средств.
Накануне праздников на границе Украины вырос пассажиропоток – где самые большие очереди
Фото: Today.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На государственной границе Украины со странами Европейского Союза и Молдовой зафиксирован существенный рост пассажиро-транспортного потока в связи с приближением рождественско-новогодних праздников.

По данным ГПСУ, за прошедшие сутки пограничники оформили почти 155 тысяч человек и 28,5 тысячи единиц автотранспорта. При этом количество въехавших в Украину превысило количество выездов почти на 15 тысяч человек.

Из-за увеличения пассажиропотока на отдельных направлениях наблюдается образование очередей как на выезд из Украины, так и на въезд. В Государственной пограничной службе рекомендуют заранее отслеживать загруженность пунктов пропуска и, по возможности, выбирать менее загруженные направления.

ГПСУ обнародовала информацию о состоянии очередей перед пунктами пропуска с соседними государствами на выезд из Украины по состоянию на 13:00 22 декабря.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

пограничники Государственная пограничная служба граница пересечение границы

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Конкурс на должность судьи КСУ сорвался из-за несоответствия большинства кандидатов

Конкурс на две должности судей Конституционного Суда не дошёл до финала: после оценки моральных качеств только двое из девяти кандидатов остались в процедуре, из-за чего набор на одну из должностей был прекращён.

Верховный Суд разъяснил, когда добровольцы ТРО имеют право получить статус УБД

Члены добровольческих формирований могут получить статус участника боевых действий только при условии подтверждения участия в боевых действиях.

Верховная Рада инициировала изменения в закон «О Конституционном Суде Украины»

Законопроект предусматривает обновление правил работы Конституционного Суда Украины и установление дисциплинарной ответственности для судей КСУ.

НДС для ФЛП: риски законопроекта и неочевидные последствия инициативы Минфина

Инициатива Минфина по распространению НДС на ФЛП вызвала шквал критики и опасения фактического демонтажа упрощённой системы налогообложения.

Государство хочет зарегистрировать все БПЛА и штрафовать за управление ими в нетрезвом состоянии: что не так с законопроектом о беспилотниках

Создаст ли законопроект об обязательной регистрации БПЛА дополнительные барьеры для производителей БПЛА, волонтёров и благотворительных организаций.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]