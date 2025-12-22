  1. Суд інфо

Конкурс на посади суддів КСУ від зʼїзду суддів: з’явились результати оцінювання моральних якостей кандидатів

14:04, 22 грудня 2025
Оцінку «відповідає» критерію високих моральних якостей отримали двоє кандидатів:
Дорадча група експертів повідомила, що провела засідання та ухвалила рішення щодо відповідності дев'яти кандидатів критерію високих моральних якостей в рамках конкурсного відбору на дві вакантні посади суддів Конституційного Суду України за квотою зʼїзду суддів України.

У підсумку оцінку «відповідає» критерію високих моральних якостей отримали двоє кандидатів:

- КЛИМЕНКО Олексій Вікторович

- САЛЮК Петро Іванович

Семеро інших кандидатів визнано такими, що не відповідають критерію високих моральних якостей для цілей відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду на конкурсних засадах.

Голова ДГЕ Оксана Васильченко зауважила, що конкурс на одну з двох вакантних посад суддів Конституційного Суду за квотою зʼїзду суддів України припинився у зв'язку з недостатньою кількістю кандидатів для продовження конкурсного відбору на цю посаду, оскільки Закон вимагає, щоб на одну посаду претендувало не менше двох кандидатів.

Разом з тим, Оксана Васильченко повідомила, що 23 грудня Дорадча група експертів планує провести письмове оцінювання двох кандидатів на посаду судді КСУ для визначення відповідності рівня їхньої компетентності у сфері права.

