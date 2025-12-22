  1. Суд инфо

Конкурс на должности судей КСУ от съезда судей: появились результаты оценивания моральных качеств кандидатов

14:04, 22 декабря 2025
Оценку «соответствует» критерию высоких моральных качеств получили двое кандидатов:
Консультативная группа экспертов сообщила, что провела заседание и приняла решение относительно соответствия девяти кандидатов критерию высоких моральных качеств в рамках конкурсного отбора на две вакантные должности судей Конституционного Суда Украины по квоте съезда судей Украины.

По итогам оценку «соответствует» критерию высоких моральных качеств получили двое кандидатов:

КЛИМЕНКО Алексей Викторович

САЛЮК Петр Иванович

Семь других кандидатов признаны такими, которые не соответствуют критерию высоких моральных качеств для целей отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда на конкурсной основе.

Глава КГЭ Оксана Васильченко отметила, что конкурс на одну из двух вакантных должностей судей Конституционного Суда по квоте съезда судей Украины был прекращен в связи с недостаточным количеством кандидатов для продолжения конкурсного отбора на эту должность, поскольку Закон требует, чтобы на одну должность претендовало не менее двух кандидатов.

В то же время Оксана Васильченко сообщила, что 23 декабря Консультативная группа экспертов планирует провести письменное оценивание двух кандидатов на должность судьи КСУ для определения соответствия уровня их компетентности в сфере права.

