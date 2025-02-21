Керівництво судів Східного апеляційного округу звернулося до керівників органів системи правосуддя щодо законопроекту, яким пропонується скасувати Житловий кодекс

Як зазначено у зверненні, положення цього законопроекту викликали глибоке занепокоєння, оскільки існує небезпека погіршення становища осіб, які проживають у службовому житлі, зокрема, суддів та працівників державних органів та установ системи правосуддя.

Джерело фото: zoda.gov.ua

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Керівництво судів Східного апеляційного округу 20 лютого звернулося до керівників органів системи правосуддя щодо проєкту Закону «Про основні засади житлової політики» №12377, з набранням чинності яким втратить чинність Житловий кодекс України.

Як зазначено у зверненні, положення цього законопроєкту викликали глибоке занепокоєння, оскільки існує небезпека погіршення становища осіб, які проживають у службовому житлі, зокрема, суддів та працівників державних органів та установ системи правосуддя.

Так, чинна норма статті 125 Житлового кодексу України визначає перелік осіб, яких не може бути виселено з службових жилих приміщень без надання іншого жилого приміщення.

Натомість, із законопроєкту №12377 не вбачається чітких приписів щодо збереження відповідних гарантій, передбачених чинним законодавством для осіб, які вже отримали службове житло, що, в свою чергу, суперечить приписам статті 22 Конституції України.

Детальніше можна ознайомитися у тексті спільного звернення.

Також відповідні звернення направлені до Комітетів Верховної Ради України з питань правової політики та з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

Автор: Наталя Мамченко

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