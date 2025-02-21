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Керівництво судів Східного апеляційного округу звернулося до керівників органів системи правосуддя щодо законопроекту, яким пропонується скасувати Житловий кодекс

16:38, 21 лютого 2025
Як зазначено у зверненні, положення цього законопроекту викликали глибоке занепокоєння, оскільки існує небезпека погіршення становища осіб, які проживають у службовому житлі, зокрема, суддів та працівників державних органів та установ системи правосуддя.
Керівництво судів Східного апеляційного округу звернулося до керівників органів системи правосуддя щодо законопроекту, яким пропонується скасувати Житловий кодекс
Джерело фото: zoda.gov.ua
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Керівництво судів Східного апеляційного округу 20 лютого звернулося до керівників органів системи правосуддя щодо проєкту Закону «Про основні засади житлової політики» №12377, з набранням чинності яким втратить чинність Житловий кодекс України.

Як зазначено у зверненні, положення цього законопроєкту викликали глибоке занепокоєння, оскільки існує небезпека погіршення становища осіб, які проживають у службовому житлі, зокрема, суддів та працівників державних органів та установ системи правосуддя.

Так, чинна норма статті 125 Житлового кодексу України визначає перелік осіб, яких не може бути виселено з службових жилих приміщень без надання іншого жилого приміщення.

Натомість, із законопроєкту №12377 не вбачається чітких приписів щодо збереження відповідних гарантій, передбачених чинним законодавством для осіб, які вже отримали службове житло, що, в свою чергу, суперечить приписам статті 22 Конституції України.

Детальніше можна ознайомитися у тексті спільного звернення. 

Також відповідні звернення направлені до Комітетів Верховної Ради України з питань правової політики та з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

Автор: Наталя Мамченко

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Керівництво судів Східного апеляційного округу звернулося до керівників органів системи правосуддя щодо законопроекту, яким пропонується скасувати Житловий кодекс

Як зазначено у зверненні, положення цього законопроекту викликали глибоке занепокоєння, оскільки існує небезпека погіршення становища осіб, які проживають у службовому житлі, зокрема, суддів та працівників державних органів та установ системи правосуддя.

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