Практика судов
  1. Публикации
  2. / В Украине

Руководство судов Восточного апелляционного округа обратилось к руководителям органов системы правосудия по законопроекту, которым предлагается отменить Жилищный кодекс

16:38, 21 февраля 2025
Как отмечается в обращении, положения этого законопроекта вызвали глубокую обеспокоенность, поскольку существует опасность ухудшения положения лиц, проживающих в служебном жилье, в частности, судей и работников государственных органов и учреждений системы правосудия.
Руководство судов Восточного апелляционного округа обратилось к руководителям органов системы правосудия по законопроекту, которым предлагается отменить Жилищный кодекс
Источник фото: zoda.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Руководство судов Восточного апелляционного округа 20 февраля обратилось к руководителям органов системы правосудия по проекту Закона «Об основных принципах жилищной политики» №12377, со вступлением в силу которого утратит силу Жилищный кодекс Украины.

Как указано в обращении, положения этого законопроекта вызвали глубокую обеспокоенность, поскольку существует опасность ухудшения положения лиц, проживающих в служебном жилье, в частности, судей и работников государственных органов и учреждений системы правосудия.

Так, действующая норма статьи 125 Жилищного кодекса Украины определяет перечень лиц, которые не могут быть выселены из служебных жилых помещений без предоставления другого жилого помещения.

Вместе с тем, из законопроекта №12377 не усматривается четких предписаний по сохранению соответствующих гарантий, предусмотренных действующим законодательством для лиц, уже получивших служебное жилье, что, в свою очередь, противоречит предписаниям статьи 22 Конституции Украины.

Более подробно можно ознакомиться в тексте совместного обращения.

Также соответствующие обращения направлены в Комитеты Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики и организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

 

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Руководство судов Восточного апелляционного округа обратилось к руководителям органов системы правосудия по законопроекту, которым предлагается отменить Жилищный кодекс

Как отмечается в обращении, положения этого законопроекта вызвали глубокую обеспокоенность, поскольку существует опасность ухудшения положения лиц, проживающих в служебном жилье, в частности, судей и работников государственных органов и учреждений системы правосудия.

Правительство нашло помещения для будущего Специализированного окружного административного суда и его апелляционной инстанции

Конкурсные процедуры для отбора на должности судей, ремонт помещений и обеспечение судов всем необходимым возьмут на себя европейские партнеры.

«Вопрос не если, а когда»: Ярослав Юрчишин уверен, что его закон о процедуре удаления СМИ комментариев читателей будет подписан

Председатель комитета по свободе слова Ярослав Юрчишин сообщил, что вопрос подписания закона его авторства о процедуре удаления комментариев читателей уже стоит «не если, а когда», впрочем, для выполнения закона в части изложения видеотрансляций комитетов в публичном доступе нет средств.

Столичные райсуды ищут работников в аппарат суда – зарплата от 6 до 14 тысяч гривен

Судам нужны помощники судей, секретари судебного заседания, главные и IT-специалисты.

Верховный Суд решит, является ли исключение Кабмином каннабиса из списка особо опасных наркотических средств основанием применения норм об обратном действии закона об уголовной ответственности

КУС передал дело на рассмотрение объединенной палаты, поскольку считает, что восприятие изменений в Перечень наркотических средств как изменений в Уголовный кодекс является прямым отрицанием правовых позиций КСУ, по которым подобные изменения не создают основания для применения норм об обратном действии закона об уголовной ответственности.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Інна Рафальська
    Інна Рафальська
    керівник Адвокатського об’єднання «Київська муніципальна колегія адвокатів»
  • Сергій Дудін
    Сергій Дудін
    суддя Київського окружного адміністративного суду