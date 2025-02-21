Руководство судов Восточного апелляционного округа обратилось к руководителям органов системы правосудия по законопроекту, которым предлагается отменить Жилищный кодекс

Как отмечается в обращении, положения этого законопроекта вызвали глубокую обеспокоенность, поскольку существует опасность ухудшения положения лиц, проживающих в служебном жилье, в частности, судей и работников государственных органов и учреждений системы правосудия.

Источник фото: zoda.gov.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Руководство судов Восточного апелляционного округа 20 февраля обратилось к руководителям органов системы правосудия по проекту Закона «Об основных принципах жилищной политики» №12377, со вступлением в силу которого утратит силу Жилищный кодекс Украины.

Как указано в обращении, положения этого законопроекта вызвали глубокую обеспокоенность, поскольку существует опасность ухудшения положения лиц, проживающих в служебном жилье, в частности, судей и работников государственных органов и учреждений системы правосудия.

Так, действующая норма статьи 125 Жилищного кодекса Украины определяет перечень лиц, которые не могут быть выселены из служебных жилых помещений без предоставления другого жилого помещения.

Вместе с тем, из законопроекта №12377 не усматривается четких предписаний по сохранению соответствующих гарантий, предусмотренных действующим законодательством для лиц, уже получивших служебное жилье, что, в свою очередь, противоречит предписаниям статьи 22 Конституции Украины.

Более подробно можно ознакомиться в тексте совместного обращения.

Также соответствующие обращения направлены в Комитеты Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики и организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.