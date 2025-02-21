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Правительство нашло помещения для будущего Специализированного окружного административного суда и его апелляционной инстанции

16:29, 21 февраля 2025
Конкурсные процедуры для отбора на должности судей, ремонт помещений и обеспечение судов всем необходимым возьмут на себя европейские партнеры.
Правительство нашло помещения для будущего Специализированного окружного административного суда и его апелляционной инстанции
Здание по адресу бульвар Николая Михновского, 38
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Помещения для размещения Специализированного окружного административного суда (СОАС) и Специализированного апелляционного административного суда (СААС) найдены.

Как сообщила вице-премьер министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, размещаться новые суды будут в Печерском районе Киева.

Судам будут предоставлены помещения в здании по адресу бульвар Николая Михновского, 38 (в прошлом – бульвар Дружбы Народов).

В настоящее время по этому адресу находится Государственный научно-исследовательский институт информатизации и моделирования экономики.

Кроме того, часть помещений в здании сдаются в аренду.

"Там большое здание, в которое вместится весь новый суд", - отметила Ольга Стефанишина во время заседания Комитета ВР по вопросам правовой политики.

Как добавила вице-премьер-министр, финансированием конкурсных процедур на должности судей СОАС и СААС, а также ремонтом помещений суда и его материально-техническим обеспечением пообещали заняться европейские партнеры Украины.

Вместе с тем точные данные о том, сколько понадобится денег для запуска работы новых судов, пока отсутствуют.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», 11 февраля 2025 года Комитет ВР по вопросам правовой политики поддержал «финальную» версию законопроекта о создании Специализированного окружного административного суда и Специализированного апелляционного административного суда.

Новые суды будут созданы по требованию иностранных партнеров Украины и будут рассматривать споры, ранее частично подсудные ликвидированному в 2022 году ОАС города Киева.

Отбор судей будет производиться с помощью иностранных экспертов в сфере права и антикоррупционной деятельности.

Автор Вячеслав Хрипун

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