Нова пошта оприлюднила графік роботи на різдвяно-новорічні свята: години роботи

Графік роботи відділень Нової пошти на період різдвяно-новорічних свят.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

«Нова пошта» повідомила про режим роботи своїх відділень у період різдвяно-новорічних свят, аби клієнти могли заздалегідь спланувати відправлення та отримання посилок.

Згідно з оприлюдненою інформацією, 24 та 25 грудня відділення працюватимуть у звичному режимі.

31 грудня відділення працюватимуть до 17:00.

1 січня — вихідний день.

Актуальний розклад роботи кожного відділення можна перевірити на офіційному сайті «Нової пошти» або у застосунку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.