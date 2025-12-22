Новая почта опубликовала график работы на рождественско-новогодние праздники: часы работы

График работы отделений Новой почты на период рождественско-новогодних праздников.

«Новая почта» сообщила о режиме работы своих отделений в период рождественско-новогодних праздников, чтобы клиенты могли заранее спланировать отправку и получение посылок.

Согласно обнародованной информации, 24 и 25 декабря отделения будут работать в обычном режиме.

31 декабря отделения будут работать до 17:00.

1 января — выходной день.

Актуальный график работы каждого отделения можно проверить на официальном сайте «Новой почты» или в приложении.

