Служба дисциплінарних інспекторів ВРП шукає нових працівників – яку зарплату обіцяють

Служба дисциплінарних інспекторів секретаріату Вищої ради правосуддя оголосила про набір нових працівників.

Як повідомляють у ВРП, наразі служба потребує фахівців для роботи у відділі організаційного забезпечення. Охочих запрошують податися на посаду провідного спеціаліста цього відділу.

Кандидатам пропонують посадовий оклад у розмірі 29 184 грн. Резюме необхідно надіслати на електронну адресу [email protected] не пізніше 20 січня 2026 року.

У ВРП зазначають, що в умовах воєнного стану діє спрощена процедура добору на державну службу. Водночас усі претенденти мають відповідати встановленим вимогам до державних службовців категорії «В».

Надані резюме розглядатиме керівник служби дисциплінарних інспекторів. У разі відповідності кандидата вимогам та досвіду роботи з ним зв’яжуться для подальшого спілкування.

