Служба дисциплинарных инспекторов ВСП ищет новых сотрудников — какую зарплату предлагают

ВСП приглашает присоединиться к команде сотрудников отдела организационного обеспечения службы дисциплинарных инспекторов.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Служба дисциплинарных инспекторов секретариата Высшего совета правосудия объявила о наборе новых сотрудников.

Как сообщают в ВСП, в настоящее время служба нуждается в специалистах для работы в отделе организационного обеспечения. Желающих приглашают подать документы на должность ведущего специалиста этого отдела.

Кандидатам предлагают должностной оклад в размере 29 184 грн. Резюме необходимо направить на электронный адрес [email protected] не позднее 20 января 2026 года.

В ВСП отмечают, что в условиях военного положения действует упрощенная процедура отбора на государственную службу. Вместе с тем все претенденты должны соответствовать установленным требованиям к государственным служащим категории «В».

Предоставленные резюме будет рассматривать руководитель службы дисциплинарных инспекторов. В случае соответствия кандидата требованиям и опыту работы с ним свяжутся для дальнейшего общения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.