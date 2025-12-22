  1. В Украине

Служба дисциплинарных инспекторов ВСП ищет новых сотрудников — какую зарплату предлагают

22:36, 22 декабря 2025
ВСП приглашает присоединиться к команде сотрудников отдела организационного обеспечения службы дисциплинарных инспекторов.
Служба дисциплинарных инспекторов ВСП ищет новых сотрудников — какую зарплату предлагают
Служба дисциплинарных инспекторов секретариата Высшего совета правосудия объявила о наборе новых сотрудников.

Как сообщают в ВСП, в настоящее время служба нуждается в специалистах для работы в отделе организационного обеспечения. Желающих приглашают подать документы на должность ведущего специалиста этого отдела.

Кандидатам предлагают должностной оклад в размере 29 184 грн. Резюме необходимо направить на электронный адрес [email protected] не позднее 20 января 2026 года.

В ВСП отмечают, что в условиях военного положения действует упрощенная процедура отбора на государственную службу. Вместе с тем все претенденты должны соответствовать установленным требованиям к государственным служащим категории «В».

Предоставленные резюме будет рассматривать руководитель службы дисциплинарных инспекторов. В случае соответствия кандидата требованиям и опыту работы с ним свяжутся для дальнейшего общения.

ВСП

