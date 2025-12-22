Привітання з Різдвом — найкращі побажання, вірші, смс та листівки
В Україні 25 грудня відзначатимуть Різдво Христове. Це одне з найвеличніших свят церковного року, що належить до дванадесятих. Друге за значенням після Великодня свято.
Традиційно у це свято бажають здоров'я, сімейного благополуччя, взаєморозуміння, миру та достатку. Ми підготували теплі привітання з Різдвом у прозі, віршах, смс та листівках.
Привітання з Різдвом у прозі
У світле свято Різдва бажаємо вам добра і щастя, добробуту і затишку вашій оселі, душевної теплоти, взаєморозуміння і підтримки в родині. Нехай життя ваше буде мирним, спокійним, щасливим.
***
З Різдвом Христовим! Нехай у вашому домі завжди панують спокій і тепло сердець. Нехай буде багато радості, добра і посмішок у це казкове свято! Здоров'я, благополуччя, нових вражень і щирих емоцій!
***
Зі світлим святом Різдва! Миру і благополуччя, затишку в оселі та умиротворення в серцях, а також мирного неба над головою і Божої благодаті!
***
Зі світлим святом Різдва вітаю! Тепла і затишку - вашій оселі, турботи і миру - вашій родині, здоров'я і сил - вашому тілу. Бережіть себе і своїх близьких. Щастя вам!
***
Вітаю з Різдвом Христовим! Нехай дороговказ допоможе знайти вірну дорогу в будь-якій ситуації, а в житті завжди буде місце диву. Бажаю, щоб різдвяна казка принесла в дім любов, тепло і щастя.
***
З Різдвом Христовим! Світлої зірочки вам, яка поведе чистим, добрим життєвим шляхом! Мирного неба над головою, доброти і надійного ангела хранителя у вашому житті!
Привітання з Різдвом у віршах
З Різдвом Христовим!
З Різдвом прекрасним!
Хай буде розум спокійним, ясним.
Хай світло й тепло на серці буде.
Хай це тепло відчують люди.
Іще бажаю добра і миру,
Завжди носити у серці віру!
***
Хай в році новім,
При святому Різдві,
Всі мрії сповняться -
Давні й нові!
Як тим пастухам,
Хай вам ангел щоднини
Приносить до дому
Приємні новини!
Христос народився!
***
Святковий настрій хай панує,
З Різдвом Христовим, добрі люди!
Добра в сім’ї, здоров’я, миру,
З Різдвом Христовим, в гарну днину.
***
Хай різдвяна добра казка
Подарує тепло й ласку,
Хай різдвяні світлі зорі
Знищать смуток весь і горе!
Щастя, радість і добро
Хай несе до вас Різдво!
***
Доля хай дарує милість
І прихильність, і дива.
Миру я бажаю в серці
В день священного Різдва.
Хай достаток буде в домі,
Розуміння і любов.
Прислухається хай янгол
До питань і молитов.
***
Хай Різдво Христове лине
Через гори й полонини.
Ранок хай стає світлішим,
Хай небажане полишить.
Хай веселим настрій буде
Хай щастить завжди і всюди.
Хай теплом душа нап’ється.
Легко хай усе вдається!
СМС-привітання з Різдвом
З Різдвом Христовим! Бажаю миру і благодаті, а також доброго життя і щоденною радості. Нехай всі в родині будуть здорові, нехай буде відрада і щастя у серці.
***
На Різдво бажаю щасливих посмішок рідних, багатого столу, щирих слів, душевних розмов, Божої благодаті, більше доброти та світлих людей навколо!
***
Вітаю з Різдвом! Хай у твоїй домівці завжди буде затишок та тепло, а у серці - лише любов, а навколо - позитив! Ніколи не сумнівайся у тому, що радість та добро пов'язані.
***
З Різдвом Христовим! Бажаю ясного неба над головою і ясної думки в голові, бажаю щедрої радості для серця і почуття легкості душі. Нехай Бог береже тебе і людей, які тебе дороги.
***
Нехай свято в душі посіє частинку добра і милосердя, які переростуть в найсвітліші якості. Нехай день нагадає про Бога, про його розумінні та всепрощення.
***
Вітаю з Різдвом! Бажаю світлих думок в голові, добробут в родині, успіхів на роботі, затишку в домі, здоров'я тіла, бадьорості духу і любові в серці!
***
Нехай світло великого свята Різдва наповнить будинок затишком і теплом, серце – смиренням і радістю. Нехай Бог дарує здоров'я, добробут і любов!
***
З Різдвом Христовим! Бажаю ніколи не відчувати образ і самотності, бажаю здобути більшу надію і віру в чудеса. Всіх добрих благ і міцного здоров'я.
***
Щасливого Різдва Христового, бажаю щастя, любові та радості. Нехай здійсняться всі мрії та бажання!
***
З Різдвом Христовим! Нехай ваш будинок буде наповнений затишком, любов'ю, розумінням і щастям. Здоров'я та удачі.
Привітання з Різдвом у листівках
