  1. Суспільство

Привітання з Різдвом — найкращі побажання, вірші, смс та листівки

23:54, 22 грудня 2025
Найкращі привітання з Різдвом Хрестовим у віршах, прозі та в картинках дивіться у нашій добірці.
Фото: usfa.gov.ua
В Україні 25 грудня відзначатимуть Різдво Христове. Це одне з найвеличніших свят церковного року, що належить до дванадесятих. Друге за значенням після Великодня свято.

Традиційно у це свято бажають здоров'я, сімейного благополуччя, взаєморозуміння, миру та достатку. Ми підготували теплі привітання з Різдвом у прозі, віршах, смс та листівках.

Привітання з Різдвом у прозі

У світле свято Різдва бажаємо вам добра і щастя, добробуту і затишку вашій оселі, душевної теплоти, взаєморозуміння і підтримки в родині. Нехай життя ваше буде мирним, спокійним, щасливим.

***

З Різдвом Христовим! Нехай у вашому домі завжди панують спокій і тепло сердець. Нехай буде багато радості, добра і посмішок у це казкове свято! Здоров'я, благополуччя, нових вражень і щирих емоцій!

***

Зі світлим святом Різдва! Миру і благополуччя, затишку в оселі та умиротворення в серцях, а також мирного неба над головою і Божої благодаті!

***

Зі світлим святом Різдва вітаю! Тепла і затишку - вашій оселі, турботи і миру - вашій родині, здоров'я і сил - вашому тілу. Бережіть себе і своїх близьких. Щастя вам!

***

Вітаю з Різдвом Христовим! Нехай дороговказ допоможе знайти вірну дорогу в будь-якій ситуації, а в житті завжди буде місце диву. Бажаю, щоб різдвяна казка принесла в дім любов, тепло і щастя.

***

З Різдвом Христовим! Світлої зірочки вам, яка поведе чистим, добрим життєвим шляхом! Мирного неба над головою, доброти і надійного ангела хранителя у вашому житті!

Привітання з Різдвом у віршах

З Різдвом Христовим!

З Різдвом прекрасним!

Хай буде розум спокійним, ясним.

Хай світло й тепло на серці буде.

Хай це тепло відчують люди.

Іще бажаю добра і миру,

Завжди носити у серці віру!

***

Хай в році новім,

При святому Різдві,

Всі мрії сповняться -

Давні й нові!

Як тим пастухам,

Хай вам ангел щоднини

Приносить до дому

Приємні новини!

Христос народився!

***

Святковий настрій хай панує,

З Різдвом Христовим, добрі люди!

Добра в сім’ї, здоров’я, миру,

З Різдвом Христовим, в гарну днину.

***

Хай різдвяна добра казка

Подарує тепло й ласку, 

Хай різдвяні світлі зорі

Знищать смуток весь і горе! 

Щастя, радість і добро

Хай несе до вас Різдво! 

***

Доля хай дарує милість

І прихильність, і дива.

Миру я бажаю в серці

В день священного Різдва.

Хай достаток буде в домі,

Розуміння і любов.

Прислухається хай янгол

До питань і молитов.

***

Хай Різдво Христове лине

Через гори й полонини.

Ранок хай стає світлішим,

Хай небажане полишить.

Хай веселим настрій буде

Хай щастить завжди і всюди.

Хай теплом душа нап’ється.

Легко хай усе вдається!

СМС-привітання з Різдвом

З Різдвом Христовим! Бажаю миру і благодаті, а також доброго життя і щоденною радості. Нехай всі в родині будуть здорові, нехай буде відрада і щастя у серці.

***

На Різдво бажаю щасливих посмішок рідних, багатого столу, щирих слів, душевних розмов, Божої благодаті, більше доброти та світлих людей навколо!

***

Вітаю з Різдвом! Хай у твоїй домівці завжди буде затишок та тепло, а у серці - лише любов, а навколо - позитив! Ніколи не сумнівайся у тому, що радість та добро пов'язані.

***

З Різдвом Христовим! Бажаю ясного неба над головою і ясної думки в голові, бажаю щедрої радості для серця і почуття легкості душі. Нехай Бог береже тебе і людей, які тебе дороги.

***

Нехай свято в душі посіє частинку добра і милосердя, які переростуть в найсвітліші якості. Нехай день нагадає про Бога, про його розумінні та всепрощення.

***

Вітаю з Різдвом! Бажаю світлих думок в голові, добробут в родині, успіхів на роботі, затишку в домі, здоров'я тіла, бадьорості духу і любові в серці!

***

Нехай світло великого свята Різдва наповнить будинок затишком і теплом, серце – смиренням і радістю. Нехай Бог дарує здоров'я, добробут і любов!

***

З Різдвом Христовим! Бажаю ніколи не відчувати образ і самотності, бажаю здобути більшу надію і віру в чудеса. Всіх добрих благ і міцного здоров'я.

***

Щасливого Різдва Христового, бажаю щастя, любові та радості. Нехай здійсняться всі мрії та бажання!

***

З Різдвом Христовим! Нехай ваш будинок буде наповнений затишком, любов'ю, розумінням і щастям. Здоров'я та удачі.

Привітання з Різдвом у листівках

Різдво свято

