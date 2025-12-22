  1. Общество

Поздравления с Рождеством – лучшие пожелания, стихи, смс и открытки

23:54, 22 декабря 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Лучшие поздравления с Рождеством Крестовым в стихах, прозе и картинках смотрите в нашей подборке.
Поздравления с Рождеством – лучшие пожелания, стихи, смс и открытки
Фото: usfa.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине 25 декабря будут отмечать Рождество Христово. Это один из величайших праздников церковного года, принадлежащий к двунадесятым. Второй по значению после Пасхи праздник.

Традиционно в этот праздник желают здоровья, семейного благополучия, взаимопонимания, мира и изобилия. Мы подготовили теплые поздравления с Рождеством в прозе, стихах и открытках.

Поздравление с Рождеством в прозе

В светлый праздник Рождества желаем вам добра и счастья, благополучия и уюта вашему дому, душевной теплоты, взаимопонимания и поддержки в семье. Пусть жизнь ваша будет мирной, спокойной, счастливой.

***

С Рождеством Христовым! Пусть в вашем доме всегда царят спокойствие и тепло сердец. Пусть будет много радости, добра и улыбок в этот сказочный праздник! Здоровья, благополучия, новых впечатлений и искренних эмоций!

***

Со светлым праздником Рождества! Мира и благополучия, уюта в дома и умиротворения в сердца, а также мирного неба над головой и Божьей благодати!

***

Со светлым праздником Рождества поздравляю! Тепла и уюта - вашему дому, заботы и мира - вашей семье, здоровья и сил - вашему телу. Берегите себя и своих близких. Счастья вам!

***

Поздравляю с Рождеством Христовым! Пусть путеводная звезда поможет найти верную дорогу в любой ситуации, а в жизни всегда будет место чуду. Желаю, чтобы рождественская сказка принесла в дом любовь, тепло и счастье.

***

С Рождеством Христовым! Светлой звездочки вам, которая поведёт по чистому, доброму жизненному пути! Мирного неба над головой, доброты и надёжного ангела хранителя в вашей жизни!

Поздравление с Рождеством в стихах

В христианский добрый праздник,

В день святого Рождества,

Пусть на небе светит ярко

Путеводная звезда!

Пускай ангелы Господни

Оградят Вас от невзгод,

Пусть счастливым и удачным

Будет этот светлый год!

***

С праздником светлым, с праздником чистым,

С самым душевным, с самым лучистым.

С праздником радостным, самым сердечным,

С самым волнующим и человечным!

Желаю прекрасного только всего.

Христос родился! Славим Его!

***

Пусть с Рождеством

Придет к Вам в дом

Тепло и благодать,

И светлый праздник принесет

Вам радости сполна!

Храни Вас Бог

От всех невзгод!

Здоровья, сил, добра,

И пусть отныне вам везет

На долгие года!

***

Сегодня праздник светлый -

Святое Рождество!

Пусть день прекрасный этот

Подарит всем тепло,

В душе покой настанет,

Утихнет боль и грусть,

И всё, о чем мечтали,

Господь исполнит пусть!

***

Зажглась звезда добра и волшебства -

Счастливого святого Рождества.

Пусть Бог хранит и люди помогают,

Пусть звездный свет в душе не угасает,

Пусть счастьем и богатством полон дом.

Любви, здоровья, мира! С Рождеством!

***

Поздравляем с Рождеством,

Радость пусть войдет в ваш дом,

Бог хранит от всех проблем,

Бед чтоб не было совсем,

Мир, спокойствие, уют

Вместе с Рождеством придут,

Мы желаем вам добра,

Благ всех, счастья и тепла!

СМС-поздравления с Рождеством

С Рождеством Христовым! Желаю мира и благодати, а также доброй жизни и ежедневной радости. Пусть все в семье будут здоровы, пусть будет утешение и счастье в сердце.

***

На Рождество желаю счастливых улыбок родных, богатого стола, искренних слов, душевных разговоров, Божьей благодати, больше доброты и светлых людей вокруг!

***

Поздравляю с Рождеством! Пусть в твоем доме всегда будут уют и тепло, а в сердце — только любовь, а вокруг — позитив! Никогда не сомневайся в том, что радость и добро связаны.

***

С Рождеством Христовым! Желаю ясного неба над головой и ясных мыслей в голове, желаю щедрой радости для сердца и чувства легкости души. Пусть Бог бережет тебя и людей, которые тебе дороги.

***

Пусть праздник в душе посеет частицу добра и милосердия, которые перерастут в самые светлые качества. Пусть этот день напомнит о Боге, о Его понимании и всепрощении.

***

Поздравляю с Рождеством! Желаю светлых мыслей в голове, благополучия в семье, успехов на работе, уюта в доме, здоровья тела, бодрости духа и любви в сердце!

***

Пусть свет великого праздника Рождества наполнит дом уютом и теплом, сердце — смирением и радостью. Пусть Бог дарует здоровье, благополучие и любовь!

***

С Рождеством Христовым! Желаю никогда не испытывать обид и одиночества, желаю обрести больше надежды и веры в чудеса. Всех добрых благ и крепкого здоровья.

***

Счастливого Рождества Христова, желаю счастья, любви и радости. Пусть сбудутся все мечты и желания!

***

С Рождеством Христовым! Пусть ваш дом будет наполнен уютом, любовью, пониманием и счастьем. Здоровья и удачи.

Поздравление с Рождеством в картинках

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Рождество свято

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Конкурс на должность судьи КСУ сорвался из-за несоответствия большинства кандидатов

Конкурс на две должности судей Конституционного Суда не дошёл до финала: после оценки моральных качеств только двое из девяти кандидатов остались в процедуре, из-за чего набор на одну из должностей был прекращён.

Верховный Суд разъяснил, когда добровольцы ТРО имеют право получить статус УБД

Члены добровольческих формирований могут получить статус участника боевых действий только при условии подтверждения участия в боевых действиях.

Верховная Рада инициировала изменения в закон «О Конституционном Суде Украины»

Законопроект предусматривает обновление правил работы Конституционного Суда Украины и установление дисциплинарной ответственности для судей КСУ.

НДС для ФЛП: риски законопроекта и неочевидные последствия инициативы Минфина

Инициатива Минфина по распространению НДС на ФЛП вызвала шквал критики и опасения фактического демонтажа упрощённой системы налогообложения.

Государство хочет зарегистрировать все БПЛА и штрафовать за управление ими в нетрезвом состоянии: что не так с законопроектом о беспилотниках

Создаст ли законопроект об обязательной регистрации БПЛА дополнительные барьеры для производителей БПЛА, волонтёров и благотворительных организаций.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]