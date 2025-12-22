Поздравления с Рождеством – лучшие пожелания, стихи, смс и открытки
В Украине 25 декабря будут отмечать Рождество Христово. Это один из величайших праздников церковного года, принадлежащий к двунадесятым. Второй по значению после Пасхи праздник.
Традиционно в этот праздник желают здоровья, семейного благополучия, взаимопонимания, мира и изобилия. Мы подготовили теплые поздравления с Рождеством в прозе, стихах и открытках.
Поздравление с Рождеством в прозе
В светлый праздник Рождества желаем вам добра и счастья, благополучия и уюта вашему дому, душевной теплоты, взаимопонимания и поддержки в семье. Пусть жизнь ваша будет мирной, спокойной, счастливой.
***
С Рождеством Христовым! Пусть в вашем доме всегда царят спокойствие и тепло сердец. Пусть будет много радости, добра и улыбок в этот сказочный праздник! Здоровья, благополучия, новых впечатлений и искренних эмоций!
***
Со светлым праздником Рождества! Мира и благополучия, уюта в дома и умиротворения в сердца, а также мирного неба над головой и Божьей благодати!
***
Со светлым праздником Рождества поздравляю! Тепла и уюта - вашему дому, заботы и мира - вашей семье, здоровья и сил - вашему телу. Берегите себя и своих близких. Счастья вам!
***
Поздравляю с Рождеством Христовым! Пусть путеводная звезда поможет найти верную дорогу в любой ситуации, а в жизни всегда будет место чуду. Желаю, чтобы рождественская сказка принесла в дом любовь, тепло и счастье.
***
С Рождеством Христовым! Светлой звездочки вам, которая поведёт по чистому, доброму жизненному пути! Мирного неба над головой, доброты и надёжного ангела хранителя в вашей жизни!
Поздравление с Рождеством в стихах
В христианский добрый праздник,
В день святого Рождества,
Пусть на небе светит ярко
Путеводная звезда!
Пускай ангелы Господни
Оградят Вас от невзгод,
Пусть счастливым и удачным
Будет этот светлый год!
***
С праздником светлым, с праздником чистым,
С самым душевным, с самым лучистым.
С праздником радостным, самым сердечным,
С самым волнующим и человечным!
Желаю прекрасного только всего.
Христос родился! Славим Его!
***
Пусть с Рождеством
Придет к Вам в дом
Тепло и благодать,
И светлый праздник принесет
Вам радости сполна!
Храни Вас Бог
От всех невзгод!
Здоровья, сил, добра,
И пусть отныне вам везет
На долгие года!
***
Сегодня праздник светлый -
Святое Рождество!
Пусть день прекрасный этот
Подарит всем тепло,
В душе покой настанет,
Утихнет боль и грусть,
И всё, о чем мечтали,
Господь исполнит пусть!
***
Зажглась звезда добра и волшебства -
Счастливого святого Рождества.
Пусть Бог хранит и люди помогают,
Пусть звездный свет в душе не угасает,
Пусть счастьем и богатством полон дом.
Любви, здоровья, мира! С Рождеством!
***
Поздравляем с Рождеством,
Радость пусть войдет в ваш дом,
Бог хранит от всех проблем,
Бед чтоб не было совсем,
Мир, спокойствие, уют
Вместе с Рождеством придут,
Мы желаем вам добра,
Благ всех, счастья и тепла!
СМС-поздравления с Рождеством
С Рождеством Христовым! Желаю мира и благодати, а также доброй жизни и ежедневной радости. Пусть все в семье будут здоровы, пусть будет утешение и счастье в сердце.
***
На Рождество желаю счастливых улыбок родных, богатого стола, искренних слов, душевных разговоров, Божьей благодати, больше доброты и светлых людей вокруг!
***
Поздравляю с Рождеством! Пусть в твоем доме всегда будут уют и тепло, а в сердце — только любовь, а вокруг — позитив! Никогда не сомневайся в том, что радость и добро связаны.
***
С Рождеством Христовым! Желаю ясного неба над головой и ясных мыслей в голове, желаю щедрой радости для сердца и чувства легкости души. Пусть Бог бережет тебя и людей, которые тебе дороги.
***
Пусть праздник в душе посеет частицу добра и милосердия, которые перерастут в самые светлые качества. Пусть этот день напомнит о Боге, о Его понимании и всепрощении.
***
Поздравляю с Рождеством! Желаю светлых мыслей в голове, благополучия в семье, успехов на работе, уюта в доме, здоровья тела, бодрости духа и любви в сердце!
***
Пусть свет великого праздника Рождества наполнит дом уютом и теплом, сердце — смирением и радостью. Пусть Бог дарует здоровье, благополучие и любовь!
***
С Рождеством Христовым! Желаю никогда не испытывать обид и одиночества, желаю обрести больше надежды и веры в чудеса. Всех добрых благ и крепкого здоровья.
***
Счастливого Рождества Христова, желаю счастья, любви и радости. Пусть сбудутся все мечты и желания!
***
С Рождеством Христовым! Пусть ваш дом будет наполнен уютом, любовью, пониманием и счастьем. Здоровья и удачи.
Поздравление с Рождеством в картинках
