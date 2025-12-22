Поздравления с Рождеством – лучшие пожелания, стихи, смс и открытки

Лучшие поздравления с Рождеством Крестовым в стихах, прозе и картинках смотрите в нашей подборке.

Фото: usfa.gov.ua

В Украине 25 декабря будут отмечать Рождество Христово. Это один из величайших праздников церковного года, принадлежащий к двунадесятым. Второй по значению после Пасхи праздник.

Традиционно в этот праздник желают здоровья, семейного благополучия, взаимопонимания, мира и изобилия. Мы подготовили теплые поздравления с Рождеством в прозе, стихах и открытках.

Поздравление с Рождеством в прозе

В светлый праздник Рождества желаем вам добра и счастья, благополучия и уюта вашему дому, душевной теплоты, взаимопонимания и поддержки в семье. Пусть жизнь ваша будет мирной, спокойной, счастливой.

***

С Рождеством Христовым! Пусть в вашем доме всегда царят спокойствие и тепло сердец. Пусть будет много радости, добра и улыбок в этот сказочный праздник! Здоровья, благополучия, новых впечатлений и искренних эмоций!

***

Со светлым праздником Рождества! Мира и благополучия, уюта в дома и умиротворения в сердца, а также мирного неба над головой и Божьей благодати!

***

Со светлым праздником Рождества поздравляю! Тепла и уюта - вашему дому, заботы и мира - вашей семье, здоровья и сил - вашему телу. Берегите себя и своих близких. Счастья вам!

***

Поздравляю с Рождеством Христовым! Пусть путеводная звезда поможет найти верную дорогу в любой ситуации, а в жизни всегда будет место чуду. Желаю, чтобы рождественская сказка принесла в дом любовь, тепло и счастье.

***

С Рождеством Христовым! Светлой звездочки вам, которая поведёт по чистому, доброму жизненному пути! Мирного неба над головой, доброты и надёжного ангела хранителя в вашей жизни!

Поздравление с Рождеством в стихах

В христианский добрый праздник,

В день святого Рождества,

Пусть на небе светит ярко

Путеводная звезда!

Пускай ангелы Господни

Оградят Вас от невзгод,

Пусть счастливым и удачным

Будет этот светлый год!

***

С праздником светлым, с праздником чистым,

С самым душевным, с самым лучистым.

С праздником радостным, самым сердечным,

С самым волнующим и человечным!

Желаю прекрасного только всего.

Христос родился! Славим Его!

***

Пусть с Рождеством

Придет к Вам в дом

Тепло и благодать,

И светлый праздник принесет

Вам радости сполна!

Храни Вас Бог

От всех невзгод!

Здоровья, сил, добра,

И пусть отныне вам везет

На долгие года!

***

Сегодня праздник светлый -

Святое Рождество!

Пусть день прекрасный этот

Подарит всем тепло,

В душе покой настанет,

Утихнет боль и грусть,

И всё, о чем мечтали,

Господь исполнит пусть!

***

Зажглась звезда добра и волшебства -

Счастливого святого Рождества.

Пусть Бог хранит и люди помогают,

Пусть звездный свет в душе не угасает,

Пусть счастьем и богатством полон дом.

Любви, здоровья, мира! С Рождеством!

***

Поздравляем с Рождеством,

Радость пусть войдет в ваш дом,

Бог хранит от всех проблем,

Бед чтоб не было совсем,

Мир, спокойствие, уют

Вместе с Рождеством придут,

Мы желаем вам добра,

Благ всех, счастья и тепла!

СМС-поздравления с Рождеством

С Рождеством Христовым! Желаю мира и благодати, а также доброй жизни и ежедневной радости. Пусть все в семье будут здоровы, пусть будет утешение и счастье в сердце.

***

На Рождество желаю счастливых улыбок родных, богатого стола, искренних слов, душевных разговоров, Божьей благодати, больше доброты и светлых людей вокруг!

***

Поздравляю с Рождеством! Пусть в твоем доме всегда будут уют и тепло, а в сердце — только любовь, а вокруг — позитив! Никогда не сомневайся в том, что радость и добро связаны.

***

С Рождеством Христовым! Желаю ясного неба над головой и ясных мыслей в голове, желаю щедрой радости для сердца и чувства легкости души. Пусть Бог бережет тебя и людей, которые тебе дороги.

***

Пусть праздник в душе посеет частицу добра и милосердия, которые перерастут в самые светлые качества. Пусть этот день напомнит о Боге, о Его понимании и всепрощении.

***

Поздравляю с Рождеством! Желаю светлых мыслей в голове, благополучия в семье, успехов на работе, уюта в доме, здоровья тела, бодрости духа и любви в сердце!

***

Пусть свет великого праздника Рождества наполнит дом уютом и теплом, сердце — смирением и радостью. Пусть Бог дарует здоровье, благополучие и любовь!

***

С Рождеством Христовым! Желаю никогда не испытывать обид и одиночества, желаю обрести больше надежды и веры в чудеса. Всех добрых благ и крепкого здоровья.

***

Счастливого Рождества Христова, желаю счастья, любви и радости. Пусть сбудутся все мечты и желания!

***

С Рождеством Христовым! Пусть ваш дом будет наполнен уютом, любовью, пониманием и счастьем. Здоровья и удачи.

Поздравление с Рождеством в картинках

