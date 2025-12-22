16 кандидатів рекомендовано для призначення на посади суддів Запорізького апеляційного суду — ВККС

За результатами конкурсу, оголошеного Комісією 14 вересня 2023 року, 16 переможців отримали рекомендації.

Фото: zpa.court.gov.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У понеділок, 22 грудня, засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України надано рекомендації для призначення на посади суддів Запорізького апеляційного суду.

За результатами конкурсу, оголошеного Комісією 14 вересня 2023 року, 16 переможців отримали рекомендації, а саме:

Бредун Дмитро Сергійович

Брус Тетяна Миколаївна

Клименко Лідія Володимирівна

Коломаренко Крістіна Анатоліївна

Кольц Дарина Микитівна

Кононенко Тетяна Олександрівна

Кравченко Лідія Юріївна

Машков Костянтин Євгенович

Мінгазов Роман Віамінович

Нікітін Володимир Володимирович

Погрібна Ольга Миколаївна

Сакоян Дмитро Іванович

Салтан Лілія Геннадіївна

Сінєльнік Руслан Васильович

Солодовніков Роман Сергійович

Холод Роман Сергійович.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.