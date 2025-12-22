  1. Суд инфо

16 кандидатов рекомендованы для назначения на должности судей Запорожского апелляционного суда — ВККС

21:47, 22 декабря 2025
По результатам конкурса, объявленного Комиссией 14 сентября 2023 года, 16 победителей получили рекомендации.
Фото: zpa.court.gov.ua
В понедельник, 22 декабря, на заседании Высшей квалификационной комиссии судей Украины были предоставлены рекомендации для назначения на должности судей Запорожского апелляционного суда.

По результатам конкурса, объявленного Комиссией 14 сентября 2023 года, рекомендации получили 16 победителей, а именно:

Бредун Дмитрий Сергеевич

Брус Татьяна Николаевна

Клименко Лидия Владимировна

Коломаренко Кристина Анатольевна

Кольц Дарина Никитична

Кононенко Татьяна Александровна

Кравченко Лидия Юрьевна

Машков Константин Евгеньевич

Мингазов Роман Виаминович

Никитин Владимир Владимирович

Погребная Ольга Николаевна

Сакоян Дмитрий Иванович

Салтан Лилия Геннадьевна

Синельник Руслан Васильевич

Солодовников Роман Сергеевич

Холод Роман Сергеевич

суд ВККС Запорожье

