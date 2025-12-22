Зеленський анонсував зміни до календаря святкових та особливих днів

Глава держави підкреслив, що війна внесла багато змін щодо поганих календарних співпадінь.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що попросив голову Верховної Ради Руслана Стефанчука разом із депутатським корпусом, урядовцями і представниками громадянського суспільства підготувати пропозиції по визначенню нових підходів до святкових днів. Про це він сказав у вечірньому зверненні 22 грудня.

«Сьогодні ми говорили з головою Верховної Ради України Русланом Стефанчуком. Серед іншого я попросив Руслана разом з депутатським корпусом, також разом з урядовцями, з представниками громадянського суспільства підготувати пропозиції по визначенню нових і логічних підходів до святкових та особливих днів нашого календаря», - сказав Зеленський.

«Коли дні трагедій припадають на дні професійних свят. Або коли в один день з радянських часів та перших років незалежності кілька зовсім різних професійних днів. Усе це варто впорядкувати», - додав Президент.

