Зеленский анонсировал изменения в календарь праздничных и особых дней

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что попросил председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука вместе с депутатским корпусом, представителями правительства и гражданского общества подготовить предложения по определению новых подходов к праздничным дням. Об этом он сказал в вечернем обращении 22 декабря.

«Сегодня мы говорили с председателем Верховной Рады Украины Русланом Стефанчуком. Среди прочего я попросил Руслана вместе с депутатским корпусом, также вместе с представителями правительства и гражданского общества подготовить предложения по определению новых и логичных подходов к праздничным и особым дням нашего календаря», — сказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что война внесла много изменений, связанных с неудачными календарными совпадениями.

«Когда дни трагедий приходятся на дни профессиональных праздников. Или когда в один день со времен Советского Союза и первых лет независимости приходится несколько совершенно разных профессиональных праздников. Все это следует упорядочить», — добавил Президент.

