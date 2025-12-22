Електрокари чи гібриди — які авто найчастіше обирають українці
Електромобілі та гібридні авто в Україні стрімко переходять із нішевого сегмента у масовий. Кількість «зеленого» транспорту зростає щороку, а географія його поширення охоплює практично всю країну. Про це свідчать дані першої реєстрації, оприлюднені Головним сервісним центром МВС.
Київ — беззаперечний лідер
Столиця традиційно утримує першість за кількістю екологічного транспорту. У Києві вже зареєстровано:
- понад 6,5 тисячі електромобілів;
- майже 6,8 тисячі гібридних авто.
Розвинена інфраструктура, вища купівельна спроможність і ширша мережа зарядних станцій роблять Київ ключовим центром електромобільності.
Захід України — рекорд за електрокарами
Західний регіон несподівано вирвався в лідери за кількістю електрокарів:
- понад 13,5 тисячі електромобілів;
- близько 4,7 тисячі гібридів.
Експерти пов’язують це з активним імпортом авто з Європи та високим попитом на економічний транспорт у прикордонних областях.
Як виглядає ситуація в інших регіонах
За даними сервісних центрів МВС, «зелений» транспорт активно поширюється й в інших частинах країни:
- Центральний регіон — понад 6,7 тис. електрокарів і 2,8 тис. гібридів;
- Східний регіон — понад 6 тис. електромобілів і близько 2 тис. гібридів;
- Південний регіон — понад 4,4 тис. електрокарів та 2,7 тис. гібридів;
- Північний регіон — понад 3 тис. електромобілів і більш як 1,3 тис. гібридних авто.
Загальна картина по країні
Станом на зараз в Україні вже зареєстровано:
- понад 38 тисяч електромобілів;
- майже 20 тисяч гібридних авто.
Такі показники свідчать про стійкий інтерес українців до альтернативного транспорту, зниження витрат на пальне та поступовий перехід до екологічніших рішень.
Чому українці обирають електро- та гібридні авто
Фахівці називають одразу кілька ключових причин зростання популярності:
- економія на пальному та обслуговуванні;
- податкові та митні пільги;
- розширення мережі зарядних станцій;
- зростання цін на традиційне пальне.
Тенденція вказує на те, що вже найближчими роками електромобілі та гібриди можуть стати звичним явищем не лише у великих містах, а й у регіонах.
