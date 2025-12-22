  1. В Україні
  2. / Суспільство

Електрокари чи гібриди — які авто найчастіше обирають українці

23:12, 22 грудня 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Свіжа статистика реєстрацій показує, який «зелений» транспорт домінує на українських дорогах.
Електрокари чи гібриди — які авто найчастіше обирають українці
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Електромобілі та гібридні авто в Україні стрімко переходять із нішевого сегмента у масовий. Кількість «зеленого» транспорту зростає щороку, а географія його поширення охоплює практично всю країну. Про це свідчать дані першої реєстрації, оприлюднені Головним сервісним центром МВС.

Київ — беззаперечний лідер

Столиця традиційно утримує першість за кількістю екологічного транспорту. У Києві вже зареєстровано:

  • понад 6,5 тисячі електромобілів;
  • майже 6,8 тисячі гібридних авто.

Розвинена інфраструктура, вища купівельна спроможність і ширша мережа зарядних станцій роблять Київ ключовим центром електромобільності.

Захід України — рекорд за електрокарами

Західний регіон несподівано вирвався в лідери за кількістю електрокарів:

  • понад 13,5 тисячі електромобілів;
  • близько 4,7 тисячі гібридів.

Експерти пов’язують це з активним імпортом авто з Європи та високим попитом на економічний транспорт у прикордонних областях.

Як виглядає ситуація в інших регіонах

За даними сервісних центрів МВС, «зелений» транспорт активно поширюється й в інших частинах країни:

  • Центральний регіон — понад 6,7 тис. електрокарів і 2,8 тис. гібридів;
  • Східний регіон — понад 6 тис. електромобілів і близько 2 тис. гібридів;
  • Південний регіон — понад 4,4 тис. електрокарів та 2,7 тис. гібридів;
  • Північний регіон — понад 3 тис. електромобілів і більш як 1,3 тис. гібридних авто.

Загальна картина по країні

Станом на зараз в Україні вже зареєстровано:

  • понад 38 тисяч електромобілів;
  • майже 20 тисяч гібридних авто.

Такі показники свідчать про стійкий інтерес українців до альтернативного транспорту, зниження витрат на пальне та поступовий перехід до екологічніших рішень.

Чому українці обирають електро- та гібридні авто

Фахівці називають одразу кілька ключових причин зростання популярності:

  • економія на пальному та обслуговуванні;
  • податкові та митні пільги;
  • розширення мережі зарядних станцій;
  • зростання цін на традиційне пальне.

Тенденція вказує на те, що вже найближчими роками електромобілі та гібриди можуть стати звичним явищем не лише у великих містах, а й у регіонах.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

автомобіль

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Конкурс на посаду судді КСУ зірвався через невідповідність більшості кандидатів

Конкурс на дві посади суддів Конституційного Суду не дійшов до фіналу: після оцінювання моральних якостей лише двоє з дев’яти кандидатів залишилися, через що добір на одну з посад припинився.

Верховний Суд роз’яснив, коли добровольці ТРО мають право отримати статус УБД

Члени добровольчих формувань можуть отримати статус учасника бойових дій лише за умови підтвердження участі в бойових діях.

Верховна Рада ініціювала зміни до закону «Про Конституційний Суд України»

Законопроєкт передбачає оновлення правил роботи Конституційного Суду України та встановлення дисциплінарної відповідальності для суддів КСУ.

ПДВ для ФОП: ризики законопроекту та неочевидні наслідки ініціативи Мінфіну

Ініціатива Мінфіну щодо поширення ПДВ на ФОПів викликала шквал критики та побоювання фактичного демонтажу спрощеної системи оподаткування.

Облік всіх БПЛА та штрафи за керування ними в нетверезому стані: які недоліки містить законопроєкт про безпілотники

Чи створить законопроєкт про обов’язкову реєстрацію БПЛА додаткові бар’єри для їх виробників, волонтерів і благодійних організацій.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]