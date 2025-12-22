Електрокари чи гібриди — які авто найчастіше обирають українці

Свіжа статистика реєстрацій показує, який «зелений» транспорт домінує на українських дорогах.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Електромобілі та гібридні авто в Україні стрімко переходять із нішевого сегмента у масовий. Кількість «зеленого» транспорту зростає щороку, а географія його поширення охоплює практично всю країну. Про це свідчать дані першої реєстрації, оприлюднені Головним сервісним центром МВС.

Київ — беззаперечний лідер

Столиця традиційно утримує першість за кількістю екологічного транспорту. У Києві вже зареєстровано:

понад 6,5 тисячі електромобілів;

майже 6,8 тисячі гібридних авто.

Розвинена інфраструктура, вища купівельна спроможність і ширша мережа зарядних станцій роблять Київ ключовим центром електромобільності.

Захід України — рекорд за електрокарами

Західний регіон несподівано вирвався в лідери за кількістю електрокарів:

понад 13,5 тисячі електромобілів;

близько 4,7 тисячі гібридів.

Експерти пов’язують це з активним імпортом авто з Європи та високим попитом на економічний транспорт у прикордонних областях.

Як виглядає ситуація в інших регіонах

За даними сервісних центрів МВС, «зелений» транспорт активно поширюється й в інших частинах країни:

Центральний регіон — понад 6,7 тис. електрокарів і 2,8 тис. гібридів;

Східний регіон — понад 6 тис. електромобілів і близько 2 тис. гібридів;

Південний регіон — понад 4,4 тис. електрокарів та 2,7 тис. гібридів;

Північний регіон — понад 3 тис. електромобілів і більш як 1,3 тис. гібридних авто.

Загальна картина по країні

Станом на зараз в Україні вже зареєстровано:

понад 38 тисяч електромобілів;

майже 20 тисяч гібридних авто.

Такі показники свідчать про стійкий інтерес українців до альтернативного транспорту, зниження витрат на пальне та поступовий перехід до екологічніших рішень.

Чому українці обирають електро- та гібридні авто

Фахівці називають одразу кілька ключових причин зростання популярності:

економія на пальному та обслуговуванні;

податкові та митні пільги;

розширення мережі зарядних станцій;

зростання цін на традиційне пальне.

Тенденція вказує на те, що вже найближчими роками електромобілі та гібриди можуть стати звичним явищем не лише у великих містах, а й у регіонах.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.