Электрокары или гибриды — какие авто чаще всего выбирают украинцы
Электромобили и гибридные авто в Украине стремительно переходят из нишевого сегмента в массовый. Количество «зеленого» транспорта растет с каждым годом, а география его распространения охватывает практически всю страну. Об этом свидетельствуют данные первой регистрации, обнародованные Главным сервисным центром МВД.
Киев — безусловный лидер
Столица традиционно удерживает первенство по количеству экологичного транспорта. В Киеве уже зарегистрировано:
- более 6,5 тысячи электромобилей;
- почти 6,8 тысячи гибридных авто.
Развитая инфраструктура, более высокая покупательная способность и более широкая сеть зарядных станций делают Киев ключевым центром электромобильности.
Запад Украины — рекорд по электрокарам
Западный регион неожиданно вырвался в лидеры по количеству электрокаров:
- более 13,5 тысячи электромобилей;
- около 4,7 тысячи гибридов.
Эксперты связывают это с активным импортом авто из Европы и высоким спросом на экономичный транспорт в приграничных областях.
Как выглядит ситуация в других регионах
По данным сервисных центров МВД, «зеленый» транспорт активно распространяется и в других частях страны:
- Центральный регион — более 6,7 тыс. электрокаров и 2,8 тыс. гибридов;
- Восточный регион — более 6 тыс. электромобилей и около 2 тыс. гибридов;
- Южный регион — более 4,4 тыс. электрокаров и 2,7 тыс. гибридов;
- Северный регион — более 3 тыс. электромобилей и более 1,3 тыс. гибридных авто.
Общая картина по стране
По состоянию на сейчас в Украине уже зарегистрировано:
более 38 тысяч электромобилей;
почти 20 тысяч гибридных авто.
Такие показатели свидетельствуют об устойчивом интересе украинцев к альтернативному транспорту, снижении расходов на топливо и постепенном переходе к более экологичным решениям.
Почему украинцы выбирают электро- и гибридные авто
Специалисты называют сразу несколько ключевых причин роста популярности:
- экономия на топливе и обслуживании;
- налоговые и таможенные льготы;
- расширение сети зарядных станций;
- рост цен на традиционное топливо.
Тенденция указывает на то, что уже в ближайшие годы электромобили и гибриды могут стать привычным явлением не только в крупных городах, но и в регионах.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.