Электрокары или гибриды — какие авто чаще всего выбирают украинцы

23:12, 22 декабря 2025
Свежая статистика регистраций показывает, какой «зеленый» транспорт доминирует на украинских дорогах.
Электромобили и гибридные авто в Украине стремительно переходят из нишевого сегмента в массовый. Количество «зеленого» транспорта растет с каждым годом, а география его распространения охватывает практически всю страну. Об этом свидетельствуют данные первой регистрации, обнародованные Главным сервисным центром МВД.

Киев — безусловный лидер

Столица традиционно удерживает первенство по количеству экологичного транспорта. В Киеве уже зарегистрировано:

  • более 6,5 тысячи электромобилей;
  • почти 6,8 тысячи гибридных авто.

Развитая инфраструктура, более высокая покупательная способность и более широкая сеть зарядных станций делают Киев ключевым центром электромобильности.

Запад Украины — рекорд по электрокарам

Западный регион неожиданно вырвался в лидеры по количеству электрокаров:

  • более 13,5 тысячи электромобилей;
  • около 4,7 тысячи гибридов.

Эксперты связывают это с активным импортом авто из Европы и высоким спросом на экономичный транспорт в приграничных областях.

Как выглядит ситуация в других регионах

По данным сервисных центров МВД, «зеленый» транспорт активно распространяется и в других частях страны:

  • Центральный регион — более 6,7 тыс. электрокаров и 2,8 тыс. гибридов;
  • Восточный регион — более 6 тыс. электромобилей и около 2 тыс. гибридов;
  • Южный регион — более 4,4 тыс. электрокаров и 2,7 тыс. гибридов;
  • Северный регион — более 3 тыс. электромобилей и более 1,3 тыс. гибридных авто.

Общая картина по стране

По состоянию на сейчас в Украине уже зарегистрировано:

более 38 тысяч электромобилей;

почти 20 тысяч гибридных авто.

Такие показатели свидетельствуют об устойчивом интересе украинцев к альтернативному транспорту, снижении расходов на топливо и постепенном переходе к более экологичным решениям.

Почему украинцы выбирают электро- и гибридные авто

Специалисты называют сразу несколько ключевых причин роста популярности:

  • экономия на топливе и обслуживании;
  • налоговые и таможенные льготы;
  • расширение сети зарядных станций;
  • рост цен на традиционное топливо.

Тенденция указывает на то, что уже в ближайшие годы электромобили и гибриды могут стать привычным явлением не только в крупных городах, но и в регионах.

автомобиль

