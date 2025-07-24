Службове житло – це не винагорода «за вислугу»: Олена Шуляк заявила, що законопроект про скасування Житлового кодексу є вимогою ЄС

Верховна Рада прийняла законопроект про скасування Житлового кодексу за основу, бо він є «маяком» серед вимог ЄС, незважаючи на зауваження СБУ та Служби зовнішньої розвідки стосовно ризиків для отримання службового житла військовослужбовцями.

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Парламентський комітет з питань державної влади вирішив створити робочу групу з доопрацювання та підготовки до другого читання законопроекту про скасування Житлового кодексу, який розширює підстави для виселення зі службового житла 12377. Керувати групою будуть голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк спільно з колегами Ганною Бондар та Андрієм Стріхарським.

Як писала «Судово-юридична газета» нещодавно Верховна Рада вже прийняла цей законопроект в першому читанні, незважаючи на зауваження СБУ та Служби зовнішньої розвідки стосовно ризиків для отримання службового житла військовослужбовцями.

Як зазначила Олена Шуляк цей законопроект є структурним маяком погодженого плану Ukraine Facility, за який Україна отримує кошти від ЄС. Раніше вона зазначила, що цей законопроект, це «домашнє завдання від ЄС для України».

«Три ключові законопроекти відання нашого Комітету, які мають бути ухваленні в 2025 році як маркер для Ukraine Facility.

«Reforms first – money later» - саме так працює фінансова підтримка ЄС за програмою Ukraine Facility, де кожен транш – це не просто допомога, а винагорода за виконані зобов’язання», - сказала вона.

Як пояснила Олена Шуляк, «законопроект про житлову політику задає нову філософію: житло — це не привілей, не винагорода «за вислугу», не предмет черги на десятиліття. Це сервіс, доступний інструмент для гідного життя. Головне — не квадратні метри, а людська потреба. І так, це ще один виконаний маяк у межах Ukraine Facility».

«Основоположний документ, в рамках якого ЄС допомагає рухатися нашій країні в напрямку якісного відновлення – Ukraine Facility. Тому одним з ключових напрямів парламентської роботи на сьогодні є реалізація цієї дорожньої карти реформ на 2024–2027 роки, що передбачає 50 млрд євро підтримки від ЄС.

Минулого тижня ми в Раді зробили важливий крок і ухвалили в першому читанні законопроект 12377 «Про основні засади житлової політики», що покликаний оновити застарілий Житловий кодекс 1983 року. Це старт нової житлової політики: доступне та соціальне житло та європейські підходи. А наш Комітет створив робочу групу, яка нині наповнюється, щоб підготувати документ до другого читання», підкреслила голова комітету.

Нагадаємо, Служба зовнішньої розвідки України зауважила, що втрата чинності Житловим кодексом та Законом «Про приватизацію державного житлового фонду» фактично унеможливлює реалізацію гарантованого військовослужбовцям права на отримання житла від держави, а також зазначила, що прийняття законопроекту в запропонованій редакції може зумовити втрату стимулу до проходження військової служби громадянами України.

Автор: Наталя Мамченко

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