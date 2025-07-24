Служебное жилье – это не вознаграждение «за выслугу»: Елена Шуляк заявила, что законопроект об отмене Жилищного кодекса является требованием ЕС

Верховная Рада приняла законопроект об отмене Жилищного кодекса за основу, поскольку он является «маяком» среди требований ЕС, несмотря на замечания СБУ и Службы внешней разведки относительно рисков для получения служебного жилья военнослужащими.

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Парламентский комитет по вопросам государственной власти решил создать рабочую группу по доработке и подготовке ко второму чтению законопроекта об отмене Жилищного кодекса, который расширяет основания для выселения из служебного жилья 12377. Руководить группой будут председатель партии «Слуга народа» Елена Шуляк совместно с коллегами Анной Бондарь и Андреем Стрихарским.

Как писала «Судебно-юридическая газета», недавно Верховная Рада уже приняла этот законопроект в первом чтении, несмотря на замечания СБУ и Службы внешней разведки относительно рисков для получения служебного жилья военнослужащими.

Как отметила Елена Шуляк, этот законопроект является структурным маяком согласованного плана Ukraine Facility, за который Украина получает средства от ЕС. Ранее она отметила, что этот законопроект – это «домашнее задание от ЕС для Украины».

«Три ключевых законопроекта нашего Комитета, которые должны быть приняты в 2025 году как маркер для Ukraine Facility. «Reforms first – money later» (сначала реформы – потом деньги) – именно так работает финансовая поддержка ЕС по программе Ukraine Facility, где каждый транш – это не просто помощь, а вознаграждение за выполненные обязательства», — сказала она.

Как пояснила Елена Шуляк, «законопроект о жилищной политике задает новую философию: жилье — это не привилегия, не вознаграждение «за выслугу», не предмет очереди на десятилетия. Это сервис, доступный инструмент для достойной жизни. Главное — не квадратные метры, а человеческая потребность. И да, это еще один выполненный маяк в рамках Ukraine Facility».

«Основополагающий документ, в рамках которого ЕС помогает нашей стране двигаться в направлении качественного восстановления – Ukraine Facility. Поэтому одним из ключевых направлений парламентской работы на сегодня является реализация этой дорожной карты реформ на 2024–2027 годы, предусматривающей 50 млрд евро поддержки от ЕС.

На прошлой неделе мы в Раде сделали важный шаг и приняли в первом чтении законопроект 12377 «Об основных принципах жилищной политики», призванный обновить устаревший Жилищный кодекс 1983 года. Это старт новой жилищной политики: доступное и социальное жилье и европейские подходы. А наш Комитет создал рабочую группу, которая сейчас наполняется, чтобы подготовить документ ко второму чтению», — подчеркнула председатель комитета.

Напомним, Служба внешней разведки Украины отметила, что утрата силы Жилищным кодексом и Законом «О приватизации государственного жилищного фонда» фактически делает невозможным реализацию гарантированного военнослужащим права на получение жилья от государства, а также указала, что принятие законопроекта в предложенной редакции может привести к потере стимула к прохождению военной службы гражданами Украины.

Автор: Наталя Мамченко

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