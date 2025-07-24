Ровенский апелляционный суд принял решение о истребовании спорных земельных участков в собственность территориальной общины

Суд признал недействительным договор купли-продажи земельного участка, заключенный между городским советом и ООО.

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Коллегия судей Ровенского апелляционного суда пересмотрела апелляционную жалобу руководителя окружной прокуратуры, поданную на решение местного суда, которым было отказано в удовлетворении иска в интересах государства, поданного к городскому совету, ООО и физическому лицу о признании незаконным и отмене решения, признании недействительным договора купли-продажи, истребовании земельного участка. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Истец просил отменить обжалуемое судебное решение и принять новое — о полном удовлетворении исковых требований.

Апелляционный суд пришел к выводу о частичном удовлетворении апелляционной жалобы по следующим основаниям.

Из материалов дела следует, что в соответствии с решением городского совета было продано ООО в собственность путем выкупа земельный участок несельскохозяйственного назначения площадью 1,7106 га для размещения и эксплуатации основных, подсобных и вспомогательных зданий и сооружений предприятия перерабатывающей, машиностроительной и иной промышленности, принадлежащих покупателю. Между органом самоуправления и ООО был заключен договор купли-продажи спорного земельного участка, площадь которого в 14,6 раза превышает площадь указанного имущества, что не соответствует принципам законности и рационального использования земель территориальной громады.

В течение месяца после совершения сделки ООО осуществило раздел земельного участка на два, и меньший из них, площадью 0,1972 га, был отчуждён физическому лицу.

Недобросовестность ООО, которое приобрело спорный земельный участок фактически не для обслуживания принадлежащей ему на праве собственности недвижимости, а для последующего раздела и отчуждения с уклонением от процедуры земельных торгов, стала основанием для обращения окружной прокуратуры в суд с иском в интересах государства.

ООО, как собственник недвижимого имущества, имеет законное ожидание и правомерный интерес в получении в соответствии с действующим законодательством земельного участка, необходимого для эксплуатации и обслуживания собственного имущества, что предоставляло бы им возможность владения. В то же время ответчик инициировал приобретение права пользования спорным земельным участком, который по площади в разы превышает площадь недвижимого имущества, размещенного на нем, для целей, не связанных с использованием такого имущества, поскольку часть земельного участка сразу была отчуждена физическому лицу. То есть в данном случае не может идти речь о наличии правомерного и легитимного права и, соответственно, «законного ожидания» относительно его реализации.

Согласно ст. 21 Гражданского кодекса Украины (далее в тексте — ГК Украины) суд признает незаконным и отменяет правовой акт индивидуального действия, выданный органом государственной власти АР Крым или органом местного самоуправления, если он противоречит актам гражданского законодательства и нарушает гражданские права или интересы. Основаниями для признания акта недействительным являются его несоответствие требованиям действующего законодательства и/или определенной законом компетенции органа, издавшего этот акт.

Приведенная правовая позиция изложена в постановлениях Верховного Суда от 23 октября 2018 года по делу № 903/857/18 и от 20 августа 2019 года по делу № 911/714/18.

Также в постановлении Верховного Суда от 14 января 2020 года по делу № 910/21404/17 указано, что основаниями для признания недействительным (незаконным) акта (решения) являются его несоответствие требованиям законодательства и/или определенной законом компетенции органа, который издал этот акт, и одновременно нарушение в связи с принятием соответствующего акта прав и охраняемых законом интересов истца по делу.

Поскольку приобретение права на земельный участок в размерах, значительно превышающих площадь принадлежащего ООО недвижимого имущества, предполагает соблюдение процедуры проведения земельных торгов в порядке, определенном положениями статей 134, 135 Земельного кодекса Украины, решение городского совета является неправомерным.

Такая же позиция выражена Верховным Судом в постановлении Большой Палаты от 20 июля 2022 года по делу № 910/5201/19.

Учитывая, что спорный договор купли-продажи земельного участка заключен между сторонами без соблюдения конкурентных принципов, то есть направлен на незаконное завладение земельным участком коммунальной собственности, коллегия судей, принимая во внимание требования ч. 3 ст. 228 ГК Украины, постановила признать его недействительным.

Решение городского совета о продаже земельного участка уже было реализовано и исчерпало свое действие заключением соответствующего договора купли-продажи земельного участка.

С учетом вышеизложенного, оспаривание указанного решения органа местного самоуправления не приведет к защите интересов государства и возвращению земельного участка территориальной громаде. Поэтому в удовлетворении этих требований апелляционный суд отказал.

Для эффективной защиты интересов государства в спорных правоотношениях Ровенский апелляционный суд принял решение об истребовании у ответчиков образованных после раздела земельных участков в собственность громады.

Постановление Ровенского апелляционного суда от 17 июля 2025 года по делу № 572/2634/22.

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