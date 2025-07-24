В Николаеве задержали российских агентов, которые планировали двойной теракт возле ТЦК

По данным СБУ, второе взрывное устройство планировали привести в действие по прибытии экстренных служб на место первого взрыва.

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В Николаеве задержали российских агентов, которые готовили двойной теракт возле областного ТЦК. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Как установило следствие, план врага заключался в том, чтобы сначала взорвать самодельное взрывное устройство (СВУ) возле админздания областного ТЦК. А позже, когда на место происшествия прибудут экстренные службы, должна была сработать еще одна взрывчатка, заложенная рядом.

«Таким образом рашисты планировали убить максимальное количество людей, надеясь расшатать внутреннюю обстановку в прифронтовом регионе», — указали в СБУ.

По материалам дела, подготовкой теракта занимались двое российских агентов, которые действовали отдельно друг от друга, но имели общего куратора.

Одним из фигурантов оказался 38-летний житель Кировоградщины, который попал в поле зрения оккупантов, когда публиковал в соцсетях антиукраинские комментарии.

После вербовки его задачей было снарядить СВУ и заложить их в тайники.

Затем российский куратор передал геолокацию схронов непосредственному исполнителю запланированного теракта. Им оказался 18-летний житель Киевщины, который попался на «крючок» фсб во время поиска «легких денег» в Telegram-каналах.

По инструкции куратора юноша забрал из тайников в Херсоне и Николаеве два СВУ. Одно из них он спрятал в мусорной урне возле николаевского ТЦК, другое — заложил рядом.

В этот момент сотрудники СБУ задержали его «на горячем» и тем самым сорвали планы врага.

На месте происшествия у агента изъят телефон, который фигурант пытался установить возле ТЦК, чтобы транслировать оккупантам теракт в онлайн-режиме.

Следователи сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (оконченное покушение на террористический акт).

Другого агента задержали по месту жительства. Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит от 12 лет тюрьмы до пожизненного заключения с конфискацией имущества.

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