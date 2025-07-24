Практика судів
  1. В Україні

У Миколаєві затримали російських агентів, які планували подвійний теракт біля ТЦК

11:21, 24 липня 2025
За даними СБУ, другий вибуховий пристрій планували привести в дію після прибуття екстрених служб на місце першого вибуху.
У Миколаєві затримали російських агентів, які планували подвійний теракт біля ТЦК
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Миколаєві затримали російських агентів, які готували подвійний теракт біля обласного ТЦК. Про це повідомляє Служба безпеки України.

Як встановило розслідування, план ворога полягав у тому, щоб спочатку підірвати саморобний вибуховий пристрій (СВП) біля адмінбудівлі обласного ТЦК. А пізніше, коли на місце події прибудуть екстрені служби, мала спрацювати ще одна вибухівка, закладена поруч.

«У такий спосіб рашисти планували вбити максимальну кількість людей, сподіваючись розхитати внутрішню обстановку у прифронтовому регіоні», — вказали в СБУ.

За матеріалами справи, підготовкою теракту займалися двоє російських агентів, які діяли окремо один від одного, але мали спільного куратора.

Одним із фігурантів виявився 38-річний мешканець Кіровоградщини, який потрапив до уваги окупантів, коли публікував у соцмережах антиукраїнські коментарі.

Після вербування його завданням було спорядити СВП та закласти їх у схрони.

Потім російський куратор передав геолокацію тайників безпосередньому виконавцю запланованого теракту. Ним виявився 18-річний мешканець Київщини, який потрапив «на гачок» фсб під час пошуку «легких грошей» на Телеграм-каналах.

За інструкцією куратора юнак забрав зі схронів у Херсоні та Миколаєві два СВП. Один з них заховав у сміттєвій урні біля миколаївського ТЦК, інший – заклав поруч.

У цей момент співробітники СБУ затримали його «на гарячому» і тим самим зірвали плани ворога.

На місці події у агента вилучено телефон, який фігурант намагався встановити біля ТЦК, щоб транслювати окупантам теракт в онлайн-режимі.

Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (закінчений замах на терористичний акт).

Іншого агента затримали за місцем проживання. Його дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує від 12 років тюрми до довічного ув’язнення з конфіскацією майна.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

СБУ теракт ТЦК

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Начальник відділу ДБР отримує 160 тисяч грн, Генпрокурор – 95 тисяч грн, прокурор місцевої прокуратури – 35, – Руслан Кравченко

Посадовий оклад детектива НАБУ становить 69 038 грн без урахування премій та стимулюючих виплат.

Службове житло – це не винагорода «за вислугу»: Олена Шуляк заявила, що законопроект про скасування Житлового кодексу є вимогою ЄС

Верховна Рада прийняла законопроект про скасування Житлового кодексу за основу, бо він є «маяком» серед вимог ЄС, незважаючи на зауваження СБУ та Служби зовнішньої розвідки стосовно ризиків для отримання службового житла військовослужбовцями.

Деякі прокурори отримували інвалідність не від гарного життя – Руслан Кравченко пояснив, яка проблема криється у несправедливості щодо зарплат у прокуратурі

Начальник відділу ДБР отримує 160 тисяч грн, а я – як Генпрокурор – 95 тисяч грн, а у НАБУ зарплати взагалі «космос» – Руслан Кравченко пояснив несправедливість «замороженого» мінімуму 1600 грн для розрахунку окладів прокурорів.

Резонансні викриття у НАБУ ставлять питання до відкритих Бюро справ проти українського бізнесу

«Спецвикривач» для НАБУ Олександр Кубраков, екс-детектив-НАБУ Рокунь – адвокат «антикорупціонерів» та інші «співпадіння» у справі Сергія Копистирі викликають низку питань

Третьякова запропонувала Генпрокурору Кравченку переворот у системі оплати праці прокурорів – і щоб вони виходили на пенсію у 60-65 років

Галина Третьякова заявила, що настав час докорінно змінити систему оплати праці прокурорів «на ринкових принципах».

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ігор Кощеєв
    Ігор Кощеєв
    суддя Центрального апеляційного господарського суду
  • Тетяна Козир
    Тетяна Козир
    суддя Північного апеляційного господарського суду
  • Ольга Лук’янчук
    Ольга Лук’янчук
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду