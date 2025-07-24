Добір на посаду судді місцевого суду — оприлюднили кодовані результати тестування з історії української державності за 23 липня

Встановлено кодовані результати тестування за 23 липня стосовно 949 осіб.

Фото: ВККС

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Вища кваліфікаційна комісія суддів України оприлюднили кодовані результати тестування з історії української державності за 23 липня у рамках добору на посаду судді місцевого суду.

Встановлено кодовані результати тестування за 23.07.2025 стосовно 949 осіб:

1) не набрали мінімально допустимого бала тестування – 9 осіб;

2) набрали мінімально допустимий бал – 940 осіб:

від 26 до 30 балів – 24 осіб;

від 31 до 35 балів – 76 осіб;

від 36 до 40 балів – 840 особи.

До другого етапу кваліфікаційного іспиту (тестування загальних знань у сфері права та знань зі спеціалізації відповідного суду) допускатимуться за рейтингом не більше 7 200 осіб, які набрали не менше 26 балів.

Станом на 23 липня 2025 року встановлено результати тестування знань з історії української державності 7521 осіб:

1) не набрали мінімально допустимого бала тестування – 122 осіб;

2) набрали мінімально допустимий бал – 7398 осіб:

від 26 до 30 балів – 224 осіб;

від 31 до 35 балів – 734 осіб;

від 36 до 40 балів – 6440 особи.

3) відмова від складання кваліфікаційного іспиту – 1.

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