Добор на должность судьи местного суда — опубликованы кодированные результаты тестирования по истории украинской государственности за 23 июля

Высшая квалификационная комиссия судей Украины обнародовала кодированные результаты тестирования по истории украинской государственности за 23 июля в рамках отбора на должность судьи местного суда.
Установлены кодированные результаты тестирования за 23.07.2025 в отношении 949 лиц:
от 26 до 30 баллов – 24 лица;
от 31 до 35 баллов – 76 лиц;
от 36 до 40 баллов – 840 лиц.
Ко второму этапу квалификационного экзамена (тестирование общих знаний в сфере права и знаний по специализации соответствующего суда) будут допущены по рейтингу не более 7 200 лиц, набравших не менее 26 баллов.
По состоянию на 23 июля 2025 года установлены результаты тестирования знаний по истории украинской государственности 7521 лица:
от 26 до 30 баллов – 224 лица;
от 31 до 35 баллов – 734 лица;
от 36 до 40 баллов – 6440 лиц.
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