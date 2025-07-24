Добор на должность судьи местного суда — опубликованы кодированные результаты тестирования по истории украинской государственности за 23 июля

Установлены кодированные результаты тестирования за 23 июля в отношении 949 лиц.

Фото: ВККС

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Высшая квалификационная комиссия судей Украины обнародовала кодированные результаты тестирования по истории украинской государственности за 23 июля в рамках отбора на должность судьи местного суда.

Установлены кодированные результаты тестирования за 23.07.2025 в отношении 949 лиц:

не набрали минимально допустимого балла тестирования – 9 лиц; набрали минимально допустимый балл – 940 лиц:

от 26 до 30 баллов – 24 лица;

от 31 до 35 баллов – 76 лиц;

от 36 до 40 баллов – 840 лиц.

Ко второму этапу квалификационного экзамена (тестирование общих знаний в сфере права и знаний по специализации соответствующего суда) будут допущены по рейтингу не более 7 200 лиц, набравших не менее 26 баллов.

По состоянию на 23 июля 2025 года установлены результаты тестирования знаний по истории украинской государственности 7521 лица:

не набрали минимально допустимого балла тестирования – 122 лица; набрали минимально допустимый балл – 7398 лиц:

от 26 до 30 баллов – 224 лица;

от 31 до 35 баллов – 734 лица;

от 36 до 40 баллов – 6440 лиц.

отказ от прохождения квалификационного экзамена – 1.

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