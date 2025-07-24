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На границе Таиланда и Камбоджи начались боевые действия, видео

10:47, 24 июля 2025
Таиланд и Камбоджа обменялись огнем на границе — вооруженный инцидент произошел возле спорной территории с древними храмами.
На границе Таиланда и Камбоджи начались боевые действия, видео
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На границе между Таиландом и Камбоджей начались вооруженные столкновения — военные открыли огонь друг по другу. В результате обстрелов есть погибшие, стороны обмениваются обвинениями в провокациях. Об этом сообщают SRF и CNN.

По информации тайской армии, первыми начали стрелять камбоджийские военные. В то же время Камбоджа утверждает, что огонь открыли именно тайцы, а ее войска лишь действовали в рамках самообороны. Вооруженный инцидент произошел возле спорной приграничной территории с древними храмами, которая уже много лет остается источником конфликта.

По данным властей Таиланда, в результате обстрелов погибли по меньшей мере двое мирных жителей, еще двое получили ранения. Также пострадали двое тайских солдат. В частности, отмечается, что по гражданским попали гранаты, выпущенные с камбоджийской стороны.

СМИ сообщают, что удар камбоджийского «Града» пришелся по автозаправке с магазином в Таиланде: два человека погибли, множество ранены, среди них — школьники.

В то же время представитель министерства обороны Камбоджи заявил, что войска Таиланда совершили непровоцированное вторжение, и камбоджийские силы ответили в рамках самообороны.

По данным обеих сторон, после начала столкновений истребитель F-16 тайской армии атаковал цели на территории Камбоджи. Согласно информации тайской армии, под удар попал военный объект.

В свою очередь, Минобороны Камбоджи заявило, что истребители сбросили две бомбы на дорогу. Камбоджийские военные заявили, что «решительно осуждают безрассудную и жестокую военную агрессию Королевства Таиланд против суверенитета и территориальной целостности Камбоджи».

«Истребитель F-16 сбросил две бомбы на дорогу, ведущую к пагоде Ват Кау Сикха Кири Сварак. Все эти районы находятся в пределах территории Камбоджи», — говорится в заявлении.

В то же время военно-воздушные силы Таиланда опровергли информацию о сбитом Камбоджей истребителе F-16.

«Камбоджа распространяет фейковые новости о том, что самолет F-16 Королевских ВВС Таиланда был сбит», — говорится в заявлении.

Власти четырех провинций Таиланда, граничащих с Камбоджей, объявили эвакуацию жителей на фоне обострения ситуации.

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армия война Таиланд

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