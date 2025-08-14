В Николаеве 20-летнюю студентку осудили за наркоторговлю

Девушка рассылала амфетамин заказчикам в семи областях.

В Николаеве судили 20-летнюю студентку, которая рассылала амфетамин заказчикам в семи областях Украины. Об этом сообщает Центральный районный суд Николаева.

Судом установлено, что девушка познакомилась в сети Интернет с лицом, которое предложило ей заниматься деятельностью, связанной с незаконным оборотом психотропных веществ и прекурсоров с целью получения прибыли, на что она согласилась. В дальнейшем указанное лицо давало указания обвиняемой относительно незаконной деятельности, которые последняя исполняла.

В дальнейшем девушка приобрела не менее 600 г амфетамина, вещества, оборот которого ограничен.

Продолжая свою деятельность, в период с мая по сентябрь 2024 года она отправляла амфетамин, используя услуги одного из операторов почтовой связи, адресатам в Одесской, Хмельницкой, Львовской, Полтавской, Винницкой, Черкасской областях и Киеве.

Отправку последняя осуществляла из нескольких областных центров страны, указывая при оформлении вымышленные анкетные данные.

Кроме того, девушка приобрела и хранила с целью сбыта прекурсоры, которые, в частности, используются для изготовления психотропных препаратов.

На судебном заседании она признала себя виновной в полном объеме, отметила, что согласилась на эту деятельность, так как искала работу, хотя и догадывалась, что имеет дело с наркотическими средствами. В содеянном раскаялась, отметила, что перед задержанием поступила на четвёртый курс обучения, осуждает своё поведение.

По результатам рассмотрения суд пришёл к выводу о доказанности вины обвиняемой и постановил назначить ей окончательное наказание в виде 9 лет лишения свободы с конфискацией принадлежащего ей имущества.

Кроме того, последняя должна компенсировать расходы на экспертизу в сумме почти 180 тысяч гривен.

