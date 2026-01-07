Ровенский апелляционный суд отклонил жалобу страховой компании по делу о выплатах после смертельного ДТП

Ровенский апелляционный суд отклонил жалобу страховщика и подтвердил взыскание компенсации из-за смерти пассажирки в ДТП.

Ровенский апелляционный суд поддержал решение местного суда обязать страховую компанию возместить близким родственникам ущерб, причиненный смертью физического лица и отклонил апелляционную жалобу страховщика об отмене обжалованного им судебного решения с принятием нового — об отказе в удовлетворении иска.

В автомобильной аварии, произошедшей по вине истца, от полученных травм погибла 40-летняя пассажирка, а их 5-летняя дочь получила телесные повреждения средней степени тяжести.

В результате ДТП был нанесен материальный и моральный ущерб близким родственникам ныне покойной женщины — ее малолетней дочери и родителям, в связи с чем возникло право на его возмещение за счет страховщика.

Истец, как законный представитель малолетней дочери, обратился в суд с иском к страховщику о возмещении ущерба, причиненного смертью физического лица.

Местный суд указанный иск удовлетворил и взыскал с ответчика — страховой компании — в пользу истца, действующего в интересах малолетнего ребенка, как его законного представителя, страховое возмещение, связанное с потерей кормилицы для малолетнего ребенка, возмещение морального вреда и судебные расходы, связанные с оплатой услуг по оказанию профессиональной юридической помощи. Кроме того, суд взыскал с ответчика в пользу родителей покойной дочери средства на возмещение морального вреда и судебные расходы.

Не согласившись с решением суда первой инстанции, ответчик обжаловал его в Ровенском апелляционном суде, просил отменить судебное решение и принять новое — об отказе в удовлетворении исковых требований.

Коллегия судей отклонила апелляционную жалобу ответчика по следующим основаниям.

Частью 2 ст. 1187 Гражданского кодекса Украины (далее в тексте — ГК Украины) предусмотрено, что вред, причиненный источником повышенной опасности, возмещается лицом, которое на соответствующем правовом основании (право собственности, иное вещное право, договор подряда, аренды и т. п.) владеет транспортным средством, механизмом, иным объектом, использование, хранение или содержание которого создает повышенную опасность.

Согласно ч. 5 этой статьи лицо, осуществляющее деятельность, являющуюся источником повышенной опасности, отвечает за причиненный вред, если оно не докажет, что вред был причинен в результате непреодолимой силы или умысла потерпевшего.

Обязанность возмещать причиненный вред возникает у лица, которое его причинило, при условии, что действия последнего были неправомерными, между ними и вредом имеется непосредственная причинная связь и имеется вина указанного лица, а когда это было следствием действия источника повышенной опасности, — независимо от наличия вины.

Материалами уголовного производства установлено, что вред потерпевшему был причинен именно источником повышенной опасности, а не в результате непреодолимой силы или его умысла.

Правила регулирования деликтных обязательств предусматривают возмещение причиненного потерпевшему вреда не непосредственно лицом, причинившим вред, а другим лицом, если законом предусмотрена такая обязанность.

В соответствии с ч. 1 ст. 990 ГК Украины, страховщик осуществляет страховую выплату в соответствии с условиями договора на основании заявления страхователя (его правопреемника) или другого лица, определенного договором, и страхового акта (аварийного сертификата).

В соответствии со ст. 6 Закона Украины «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств» (далее в тексте — Закон), страховым случаем является дорожно-транспортное происшествие, произошедшее с участием застрахованного транспортного средства, в результате которого наступает гражданско-правовая ответственность лица, ответственность которого застрахована, за вред, причиненный жизни, здоровью и/или имуществу потерпевшего.

На момент совершения ДТП ответственность водителя, по вине которого произошло событие, была застрахована по договору обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств, а потому причиненный истцам вред подлежит возмещению страховщиком.

Что касается суммы страховых выплат, по размеру которой у сторон возник спор, апелляционный суд, принимая решение об оставлении обжалованного ответчиком решения суда предыдущей инстанции без изменений, пришел к следующим выводам.

В соответствии со ст. 22 Закона, в случае наступления страхового случая страховщик в пределах страховых сумм, указанных в страховом полисе, возмещает в установленном настоящим Законом порядке оцененный ущерб, причиненный в результате дорожно-транспортного происшествия жизни, здоровью, имуществу третьего лица.

Страховщик осуществляет возмещение ущерба, причиненного смертью потерпевшего, на условиях, установленных статьей 1200 ГК Украины, каждому лицу, имеющему право на такое возмещение, равными частями. Общий размер страхового возмещения (регламентной выплаты) иждивенцам одного умершего не может быть меньше, чем 36 минимальных заработных плат в месячном размере, установленных законом на день наступления страхового случая (п. 27.2 ст. 27 Закона).

Что касается круга лиц, имеющих право на возмещение, и ошибочности его определения страховщиком, по мнению истца, то ч. 1 ст. 1200 ГК Украины установлено, что в случае смерти потерпевшего право на возмещение ущерба имеют нетрудоспособные лица, которые находились на иждивении, а также нетрудоспособные лица, которые на день смерти потерпевшего имели право на получение от него содержания.

Что касается данного спора, то права на возмещение имеют малолетняя дочь покойной, которая при жизни своей матери находилась на ее иждивении и имела право на содержание, и родители, достигшие пенсионного возраста, установленного законом.

Местный суд, принимая решение в пользу представителя малолетнего ребенка, для расчета взял размер минимальной заработной платы, установленной на день наступления страхового случая. Взыскание в пользу законного представителя малолетней иждивенки покойной страхового возмещения, вызванного потерей кормилицы, единовременным платежом, соответствует особой защите ребенка, предусмотренной Конвенцией о правах ребенка, Законом Украины «Об охране детства» и исключает нарушение имущественного права ребенка (аналогичная правовая позиция изложена в постановлении Объединенной палаты Кассационного гражданского суда ВС в постановлении от 05 декабря 2002 года по делу № 304/936/19).

Суд учел малолетний возраст погибшего ребенка, который нуждается в материальном содержании, оплате расходов, связанных с физическим и нравственным развитием, что в совокупности требует особой защиты интересов малолетнего ребенка.

Решая вопрос о возмещении морального вреда, причиненного смертью, коллегия судей пришла к следующим выводам.

Потерпевшее лицо в случае наступления страхового случая приобретает право на возмещение морального вреда. Страховое возмещение такого вреда охватывает только вред, причиненный потерпевшему физическому лицу в связи с его увечьем или другим повреждением здоровья (в частности, смертью). В таких случаях размер морального вреда, который возмещает страховщик виновного лица, предусмотрен ст.26-1 и пунктом 27.3 Закона. Такой вывод изложен в постановлении Большой Палаты Верховного Суда от 14 декабря 2021 года по делу № 147/66/17.

Учитывая упомянутые выше нормы Закона, общий размер страхового возмещения морального вреда дочери и родителям покойной в отношении одного умершего составляет 12 минимальных заработных плат в месячном размере, которая в равных долях приходится каждому, кто имеет право на получение страхового возмещения морального вреда.

Местный суд, взыскивая с ответчика в пользу истцов регламентные выплаты, не превысил страховую сумму, определенную действующим законодательством и договором страхования.

Такую позицию высказал Верховный Суд в постановлении № 511/323/19 от 05 июля 2022 года и указал, что возмещение ущерба, связанного со смертью потерпевшего, может быть выплачено в виде единовременной выплаты. Общий размер всех осуществленных страховых возмещений (регламентных выплат) за вред, причиненный жизни и здоровью одного лица, не может превышать страховую сумму за такой вред (п. 27.5 ст. 27 Закона).

Постановление Ровенского апелляционного суда от 18 ноября 205 года по делу № 570/6299/24 (производство № 22-ц/4815/1362/25).

