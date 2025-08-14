В Миколаєві 20-річну студентку засудили за наркоторгівлю

Дівчина розсилала амфетамін замовникам у семи областях.

У Миколаєві судили 20-річну студентку, яка розсилала амфетамін замовникам у семи областях України. Про це повідомляє Центральний районний суд Миколаєва.

Судом встановлено, що дівчина познайомилась в мережі Інтернет з особою, яка запропонувала їй займатись діяльністю, повязаною з незаконним обігом психотропних речовин та прекурсорів, з метою отримання прибутку, на що та погодилась. Надалі, зазначена особа, надавала вказівки обвинуваченій, стосовно незаконної діяльності, які остання виконувала.

В подальшому, дівчина придбала не менше 600 гр амфетаміну, речовини обіг якої обмежено.

Продовжуючи свою діяльність, протягом травня-вересня 2024 року, вона відправляла амфетамін, використовуючи послуги одного з операторів поштового зв’язку, адресатам в Одеській, Хмельницькій, Львівській, Полтавській, Вінницькій, Черкаській областях та Києві.

Відправлення, остання здійснювала з кількох обласних центрів країни, вказуючи під час оформлення вигадані анкетні дані.

Окрім цього, дівчина придбала та зберігала, з метою збуту, прекурсори, які, зокрема, використовуються для виготовлення психотропних препаратів.

У судовому засіданні, вона визнала себе винуватою в повному обсязі, зазначила, що погодилась на цю діяльність, оскільки шукала роботу, хоча здогадувалась, що працює з наркотичними засобами. У скоєному каялась, зазначала, що перед затриманням вступила на четвертий курс навчання, засуджує свою поведінку.

За результатами розгляду, суд дійшов висновку про доведеність вини обвинуваченої та ухвалив призначити їй остаточне покарання у виді 9 років позбавлення волі з конфіскацією належного їй майна.

Окрім цього, остання має компенсувати витрати на експертизу, у сумі майже 180 тисяч гривень.

