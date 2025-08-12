Практика судов
  1. Видео
  2. / В мире

В Венгрии разгорелся скандал из-за роскошного особняка Орбана с частным зоопарком

21:19, 12 августа 2025
Оппозиция обнародовала роскошный дворец Орбана, замаскированный под «ферму» отца.
В Венгрии разгорелся скандал из-за роскошного особняка Орбана с частным зоопарком
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Венгрии вспыхнул скандал из-за недостроенной резиденции премьер-министра Виктора Орбана в Хатванпуста, фотографии которой обнародовал оппозиционный депутат Акош Хадази. Как сообщает издание БГНЕС, особняк, который официально называют «фермой» отца Орбана, включает библиотеку, пальмовый сад, часовню, солнечную электростанцию, фонтаны, подземный гараж, пруд и даже частный зоопарк.

Независимый депутат Акош Хадази опубликовал снимки, сделанные рабочим, который, по его словам, покинул стройку из-за «отвращения» к проекту. Хадази утверждает, что рабочих заставляют сдавать телефоны и угрожают им при входе на территорию. «Если это ферма, то очень странная», – иронически отметил он в Facebook, указав на роскошные детали, такие как нагревательные кабели под тротуарами, которые делают брусчатку «самой дорогой в истории».

Скандал набрал обороты после того, как Хадази организовал экскурсию в Хатванпуста, собравшую тысячи людей. Участники пытались разглядеть огороженную территорию, где, по словам депутата, содержатся экзотические животные – зебры, антилопы и буйволы. Венгерские СМИ сравнили ажиотаж с событиями 2014 года, когда протестующие в Украине ворвались в резиденцию Виктора Януковича, чтобы проверить слухи о «золотом унитазе».

Премьер-министр Орбан и его соратники, включая министра Гергели Гуляша, настаивают, что это всего лишь «ферма» отца премьера. Однако энергетические сертификаты, полученные Хадази, указывают, что особняк официально регистрировался как жилой дом. Это лишь усилило подозрения относительно настоящего назначения объекта.

Лидер оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадяр, главный политический соперник Орбана, пообещал, что в случае прихода к власти инициирует аудит активов всех высокопоставленных чиновников за последние 20 лет, включая резиденцию в Хатванпуста. «Национальное управление по реставрации и защите имущества проверит все разрешения и опросит рабочих, участвовавших в строительстве», – заявил Мадяр.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Венгрия Орбан

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Президент Зеленский поручил правительству проработать возможность повторной вступительной кампании в вузы зимой

«Была идея, в частности, зимней вступительной кампании, чтобы не приходилось ждать год, если летом не удалось поступить», — отметил Президент.

Владимир Зеленский поручил правительству снять ограничения на выезд для мужчин до 22 лет

Президент поручил Кабмину проработать разрешение на выезд за границу для мужчин до 22 лет.

Повышение зарплат в аппаратах судов: правовой комитет Рады решил поинтересоваться у Кабмина, что там с установлением коэффициентов

В то же время Президент пока не подписал закон, который позволяет применить коэффициенты для повышения зарплат работникам аппаратов судов в 2025 году.

Комитет рекомендовал принять законопроект о повышении оклада судьям местных судов до 90 тысяч гривен за основу — Денис Маслов

Судьям местных судов могут повысить должностной оклад до 90 тысяч гривен.

Профессия судьи становится все более женской – почти 55% судей являются женщинами

Наибольший гендерный дисбаланс наблюдается в судах первой инстанции.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Тетяна Скочок
    Тетяна Скочок
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва