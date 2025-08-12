В Венгрии разгорелся скандал из-за роскошного особняка Орбана с частным зоопарком

Оппозиция обнародовала роскошный дворец Орбана, замаскированный под «ферму» отца.

В Венгрии вспыхнул скандал из-за недостроенной резиденции премьер-министра Виктора Орбана в Хатванпуста, фотографии которой обнародовал оппозиционный депутат Акош Хадази. Как сообщает издание БГНЕС, особняк, который официально называют «фермой» отца Орбана, включает библиотеку, пальмовый сад, часовню, солнечную электростанцию, фонтаны, подземный гараж, пруд и даже частный зоопарк.

Независимый депутат Акош Хадази опубликовал снимки, сделанные рабочим, который, по его словам, покинул стройку из-за «отвращения» к проекту. Хадази утверждает, что рабочих заставляют сдавать телефоны и угрожают им при входе на территорию. «Если это ферма, то очень странная», – иронически отметил он в Facebook, указав на роскошные детали, такие как нагревательные кабели под тротуарами, которые делают брусчатку «самой дорогой в истории».

Скандал набрал обороты после того, как Хадази организовал экскурсию в Хатванпуста, собравшую тысячи людей. Участники пытались разглядеть огороженную территорию, где, по словам депутата, содержатся экзотические животные – зебры, антилопы и буйволы. Венгерские СМИ сравнили ажиотаж с событиями 2014 года, когда протестующие в Украине ворвались в резиденцию Виктора Януковича, чтобы проверить слухи о «золотом унитазе».

Премьер-министр Орбан и его соратники, включая министра Гергели Гуляша, настаивают, что это всего лишь «ферма» отца премьера. Однако энергетические сертификаты, полученные Хадази, указывают, что особняк официально регистрировался как жилой дом. Это лишь усилило подозрения относительно настоящего назначения объекта.

Лидер оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадяр, главный политический соперник Орбана, пообещал, что в случае прихода к власти инициирует аудит активов всех высокопоставленных чиновников за последние 20 лет, включая резиденцию в Хатванпуста. «Национальное управление по реставрации и защите имущества проверит все разрешения и опросит рабочих, участвовавших в строительстве», – заявил Мадяр.

