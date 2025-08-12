Практика судів
В Угорщині спалахнув скандал через розкішний маєток Орбана з приватним зоопарком

21:19, 12 серпня 2025
Опозиція оприлюднила розкішний палац Орбана, замаскований під «ферму» батька.
В Угорщині спалахнув скандал через розкішний маєток Орбана з приватним зоопарком
В Угорщині спалахнув скандал через недобудовану резиденцію прем’єр-міністра Віктора Орбана в Хатванпусті, фотографії якої оприлюднив опозиційний депутат Акош Хадазі. Як повідомляє видання БГНЕС, маєток, який офіційно називають «фермою» батька Орбана, включає бібліотеку, пальмовий сад, каплицю, сонячну електростанцію, фонтани, підземний гараж, ставок і навіть приватний зоопарк.

Незалежний депутат Акош Хадазі опублікував знімки, зроблені робітником, який, за його словами, залишив будівництво через «огиду» до проєкту. Хадазі стверджує, що робітників змушують здавати телефони та погрожують їм при вході на територію. «Якщо це ферма, то дуже дивна», – іронічно зазначив він у Facebook, вказавши на розкішні деталі, такі як нагрівальні кабелі під тротуарами, що роблять бруківку «найдорожчою в історії».

Скандал набрав обертів після того, як Хадазі організував екскурсію до Хатванпусти, яка зібрала тисячі людей. Учасники намагалися розгледіти огороджену територію, де, за словами депутата, є екзотичні тварини – зебри, антилопи та буйволи. Угорські ЗМІ порівняли ажіотаж із подіями 2014 року, коли протестувальники в Україні увірвалися до резиденції Віктора Януковича, щоб перевірити чутки про «золотий унітаз».

Прем’єр-міністр Орбан та його соратники, зокрема міністр Гергей Гуляш, наполягають, що це лише «ферма» батька прем’єра. Проте енергетичні сертифікати, отримані Хадазі, вказують, що маєток офіційно реєструвався як житловий будинок. Це лише посилило підозри щодо справжнього призначення об’єкта.

Лідер опозиційної партії «Тиса» Петер Мадяр, головний політичний суперник Орбана, пообіцяв, що у разі приходу до влади ініціює аудит активів усіх високопосадовців за останні 20 років, включно з резиденцією в Хатванпусті. «Національне управління з реставрації та захисту майна перевірить усі дозволи та опитає робітників, які працювали на будівництві», – заявив Мадяр.

